他出高招朋友立刻放棄借錢 網狂讚：但朋友秘密大家都知道了

朋友借錢礙於情面總是很難推託，不過有網友出招，讓向他借錢的朋友當場不借了。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2018-10-05 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕朋友借錢礙於情面總是很難推託，不過有網友出招，讓向他借錢的朋友當場不借了。

一名男網友到臉書社團「爆廢公社」PO出LINE的對話截圖，有朋友向他借錢，「5萬，我每個月還1萬」，原PO回應，「好，這是你說的，等等帳戶給我」，對方看到趕緊道謝並傳上存摺封面，沒想到原P0隨後「醜話說在前面」，讓對方立刻斷了借錢的想法。

原PO先打預防針，出高招回應，若借錢不會收對方利息，也不會追債，但如果對方失言，沒有依約還債，原PO就會「去你哥公司要款」、「跟你爸媽問候」、「你在外偷吃的事，我一定跟你老婆講3天2夜」，對方一看嚇傻愣住，隨後便退卻回覆，「沒關係...那算了」。

網友看了拍手叫好，紛紛留言，「哈哈哈，這樣好！拍手」、「原來是不打算還啊，沒花半毛認清一個人，超划算」、「我覺得很可以！很多人借錢都會不好意思，連要錢都不好意思，乾脆醜話說面前，讓對方先不好意思，但...有哪幾個人一開始敢講話那麼雞掰的，哈哈」、「這下，我們都知道，你朋友在外面偷吃了！」