秋風吹熟柿子 變色美景現在搶拍正「著時」

秋風颳起，柿子正在成熟、變色，美景不輸落羽松的變化，搶佔遊人手機焦點。（記者黃美珠攝）

2018-10-04 19:11

〔記者黃美珠／新埔報導〕秋天到了，不是落羽松等樹種才會變色，柿子樹也會！只是柿子樹變色的是柿子，它們一路從綠黃橘而紅，轉換過程有時呈現綠帶黃、黃帶綠或黃帶橘，有時又是橘帶黃或是橘帶紅，色彩的搭配和轉換全看成熟度，如果加上一旁的綠葉榮、枯景致又平添不同美感，即日起到明年1月，都將是好「攝」之徒鏡頭下的「嬌」點。

新竹縣新埔鎮柿餅之鄉內的金漢柿餅教育園區主人劉興武說，柿子中吃也中看，其中還暗藏建築美學！

園區內有1.8公頃柿子生態園，種著常見用來做柿餅的石柿、牛心柿、筆柿、四周柿，也有罕見專供景觀、盆栽用的柿子樹。

像是楓港柿，成熟前如假包換根本是「青仔」，大小跟葉子差不多，眼力不好很容易就錯過。但是成熟後，柿子卻是「黑魯魯」的。

大紅色的非洲柿跟橘色老鴨柿，果粒跟非洲柿一樣嬌小，頂多就是5元或10元硬幣大。

劉興武說，老鴨柿又名「老爺柿」，園藝界戲稱是員外才種的，屬於盆景，可塑形，每年3月開花後，結的果實可持續掛在樹梢欣賞到11月，非常具有觀賞價值。

非洲柿8月就率先成熟，顏色鮮紅搶眼，但它樹身跟楓港柿、老鴨柿一樣，長得跟筆柿、石柿、牛心柿很不一樣。

劉興武說，柿子成熟後顏色依序變化是綠黃橘紅，過程中有時會有綠帶黃、黃帶綠，或是黃帶橘、橘帶黃或紅等的差異。這也讓10月以後整個柿子園五彩繽紛，「賞色期」可以到次年1月，特別12月過樹葉落盡，紅透的柿子孤伶伶高掛在樹梢，又別有股蕭瑟味道。

新埔金漢柿餅教育園區內的柿子，隨著成熟度，顏色一路由綠黃橘而紅，加上一旁綠葉的枯落變化，從即日起到明年1月，將盡展大自然的不同風情。（記者黃美珠攝）

還沒成熟變黑的楓港柿，其果實跟其葉片差不多大小，顏色更是幾無二致，沒有好眼力，一下就會錯過它。（記者黃美珠攝）

老鴨柿完全成熟將是如圖左的橘色。（記者黃美珠攝）

金漢柿餅教育園區劉興武說，紅色非洲柿屬於景觀植物，果粒嬌小，跟老鴨柿差不了多少。（記者黃美珠攝）

金漢柿餅教育園區劉興武說，老鴨柿的大小頂多只有十元硬幣，非常具有觀賞價值，所以又名「老爺柿」，可以種來做盆景欣賞。（記者黃美珠攝）

金漢柿餅教育園區內有棵長相如桃子的不知名柿子，被劉興武戲稱為「無名柿」。（記者黃美珠攝）

非洲柿、楓港柿（如圖）等景觀種的柿子，樹形跟常見的柿子樹很不一樣。（記者黃美珠攝）