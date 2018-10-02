桃園市柴油車「保檢合一」今起再增一廠

2018-10-02 22:29

［記者許倬勛／桃園報導］大型客貨柴油車易產生空氣污染，為讓車輛符合空污標準、減少環境負擔，繼去年底授權「香港太古商用汽車中壢服務中心」代驗柴油車排氣，今天再增列「永德福汽車平鎮廠」，讓柴油車在保養時能一併檢驗廢氣排放量，並依檢測結果核發自主管理標章，以落實「保檢合一」，簡化程序也更加便民，預計可減少37﹒7噸PM2.5等粒狀污染物。

環保局空保科長邱于珍表示，移動污染源對PM2﹒5濃度的影響達35%，其中又以柴油大貨車所佔比例最高（17﹒5%），但卻沒有法源強制規範必須定期檢測，桃市有2萬3千輛大型柴油車，環保局就現行問題，採保檢合一、簽署「採用4、5期車輛載運貨運聲明書」兩大方針應對。

市府分別於中壢區及龜山區各設立一座柴油車檢測站，民營部份則有「香港太古商用汽車中壢服務中心」及「永德福汽車平鎮廠」，檢驗車廠提供車主在保養車輛後，立刻檢驗廢氣排放量的服務，只要合乎柴油車A1到A3的標準就核發自主管理標章，去年底推行保檢合一迄今，已核發1087件標章，路邊攔檢合格率高達9成多，減少37﹒7噸PM2.5等粒狀污染物。

為推廣綠色運輸，環保局邀集轄內31家企業同意簽署「採用4、5期車輛載運貨運聲明書」，承諾選用4、5期的環保車輛來載運貨物，同意逐步淘汰老舊的1、2期柴油車，截至9月底共減少10﹒6噸PM2.5等粒狀污染物。

市長鄭文燦說，為鼓勵業者汰換車輛，淘汰設籍於桃市的1、2期大型柴油車，每輛加碼補助5萬元，加上行政院提供的補助，最高可獲補助45萬元；另提供3期大型柴油車如加裝濾煙器補助3萬元，加上行政院補助最高可獲18萬元補助，宣導期為2年，讓業者有緩衝時間進行車輛汰換或更新。