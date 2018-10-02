男大生上學誤搭韓團遊覽車 意外收穫野柳之旅

2018-10-02 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名男大生上學搭校車時認錯車，不慎搭到韓國旅行團的遊覽車，當天直接變成野柳一日遊，意外事件讓朋友笑翻，糗事也被PO上網。

有網友在網路論壇「Dcard」爆朋友的料，今年剛轉學到文化大學的朋友，早上只和同學搭過1、2次校車，昨天早上他要自己一人完成搭校車到學校的任務，「聽說文化有一台車是豪華遊覽車」，他憑著記憶到公車站，看到一台遊覽車急忙跑過去，「拿著文大車票給車門口的人驗票」，後來他發現「車上有韓國導遊」、「車子行駛路線飄向北方」，終於發現不對勁，但內向的他不知如何是好，就這樣一路到了野柳，原PO得知後笑翻，直呼，「實在太奇葩了」。

這名當事者男大生，也在文章底下留言證實確有其事，他昨天早上10點快5分時，看見一輛遊覽車停在校車也會停的位置，門是關著的，他心想，「幹是不是要開了」，趕緊到車門出示文化車票，「車門有兩人一個是司機，一個我以為是驗票員，但是他看了一眼停了2秒讓我上去，於是我就上車了」，雖然發現不對勁後他想舉手發問，「但是導遊從一開始就在用全韓文介紹沒停過，我有（又）生性內向，不敢舉手」，只能趕緊聯絡朋友，就這樣一路乾著急到了野柳。

20年首次來到野柳，男大生飽覽野柳美景，還到咖啡廳，幫手機充電、品嚐咖啡之餘還能搭配美麗的海，過了悠閒愉快的一天，事後自行搭了客運平安回到台北，結束了這場意外的野柳之旅。

網友看完也跟著笑翻，紛紛回應，「你真的太狂了XDD」、「哈哈哈哈太好笑了，這樣下次上車聽不懂的時候就知道該下車了」、「真的是說走就走的旅行」、「上次我搭高中校車，再（在）車上睡死到學校後直接被載去高雄」。