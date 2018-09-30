年底大選「關鍵中的關鍵」 蔡英文所指的是‧‧‧

總統蔡英文到伸港福安宮參拜後，力挺魏明谷，因為彰化是台灣綠能轉型中「關鍵的關鍵」。（記者劉曉欣攝）

2018-09-30 19:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統蔡英文今天來到彰化伸港福安宮參香，大力推薦彰化縣長魏明谷，強調今年底彰化縣長選舉是「關鍵中的關鍵」，因為台灣正要邁向能源轉型的關鍵時刻，彰化縣就是能源轉型成敗的關鍵，彰化正是台灣轉型再生能源的「關鍵中的關鍵」，支持魏明谷，讓彰化成為風光大縣，台灣走向非核家園！

蔡英文今天到伸港福安宮，由伸港鄉農會理事長陳秀菊、福安宮管委會常務監事王萬發等人陪同參拜，許多熱情民眾排隊等著要跟蔡英文握手。

蔡英文表示，在她任內大力推動能源轉型，未來再生能源將佔2成，只要達到這個目標，在全世界當中，就算是「前段班」。

蔡英文說，彰化縣有很好的日照、風力的先天條件，不只是「風光大縣」，所賺的錢可以提供「綠能午餐」，以及托育、敬老等等福利，未來也能提供優質就業機會，讓綠能產業創造「綠領新貴」，讓彰化子弟可以回故鄉工作。

蔡英文強調，台灣要完成能源轉型，彰化是「關鍵中的關鍵」，這次選舉的關鍵也是彰化，因此要支持魏明谷，讓彰化成為風光大縣，台灣成為非核家園。

魏明谷表示，彰化縣綠能招商已超過1兆元，未來將以發電規模課徵5％營業稅，還有租金收入，未來彰化將是綠能首都！

相關影音