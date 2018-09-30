台灣這場考試 竟有逾8成考生是從中國專飛來

今年德福台灣考場之一的高雄科技大學。（資料照）

2018-09-30 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕全球學生若要赴德國大學留學，必需要通過德語鑑定考試德福TestDaF，德國大學採取全球統一時間考試，台灣有台北及高雄兩場，但是一個有趣的現象是，台灣高雄考場的59名考生，竟然有49名來自中國，比例83%，而且這些考生是為了這場考試，特地專飛台灣。

《德國之聲》報導，這種奇怪的現象是從2014年起突然發生，且不止高雄，台北考場也是如此，一間教室30位考生，甚至只有1~2位是台灣考生，而更奇怪的是，台灣考場的網上報名，就有台灣學生抱怨，直接被「秒殺」，逼得台灣學生只能臨櫃報名。

為什麼會這樣，原來德福考試是德國德福考試院組織進行，每年舉辦6次考試，包括日期、試題都是全球統一，但是，中國不同步，一年只有3次考試，且考試日期也跟其他國家不同，以致中國考生遠赴他國參考，台灣是他們最愛的國家。

受訪中國考生指出，他們絕大多數都是因為考試才第一次到台灣，因此有人跟朋友組團，順便在台灣旅遊，

據報導，中國學生熱衷赴德國留學，但有學生疑慮，人數太多，而使得德方限縮中國考位名額，另外，德福考試院則認為，中國一些中介機構在網絡報名時搶訂大量考位，而導致其他考生無法報名。

據統計，中國德福考生的數量逐年增加，2016年為1萬797人，2017年為1萬2008人。