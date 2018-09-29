國小學童體驗身障關卡 童：健康好幸福

2018-09-29 20:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「原來聽不到的人是這麼辛苦！」大仁國小學童以闖關遊戲體驗身障者的不便，校方邀請伊甸基金會演講並舉辦「心裡有數」、「快掃旋風」、「平仄密碼」等五項關卡，讓小朋友矇眼持扙闖關、坐輪椅行動等，體驗盲眼、聽障、肢障人士生活的辛苦，能同理、關懷身心障礙人士。

大仁國小四年級小朋友體驗身障不便，透過闖關遊戲「心裡有數」、「快掃旋風」、「伸出圓手」、「平仄密碼」及「舉足輕重」五個關卡。

「心理有數」是模擬盲人，必須矇住雙眼、手持盲人杖，走完指定路線，才能過關。小朋友王麒銘小心亦亦通關後終於鬆一口氣，他說，行走時一直碰撞到東西，「下樓梯時有隨時會摔下去的感覺！」幸好有志工阿姨在旁引導，才沒那麼害怕，他說，盲人真得好勇敢喔！

小朋友王婕羽體驗快掃旋風關卡，要坐輪椅通過指定路，她說輪椅很重，自己力氣很小，有點推不動，轉彎時更困難，經過這次體驗學習，更能體諒坐輪椅族動作慢。

小朋友廖宸浚闖平仄密碼，體驗聽障者溝通，他說，同學一直看不懂我的唇語，在這一關我花了好多的時間，即使加上動作，同學還是不了解，「原來聽不到的人是這麼辛苦！」

大仁國小輔導室主任蔡宛玲表示，活動中同學們體驗到失去視力、聽覺、手腳不便等身心障礙者的困難，從小了解身障者的限制，在自己實際體驗、感受後，體會健康是一件幸福的事，更能設身處地同理心、尊重身障者。