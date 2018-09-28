瑞源環保林園大道綠蔭2公里 鹿野人私房景點

瑞源農場環保林園大道樹木已栽種20年，2公里長的綠蔭是在地居民晨昏散步好去處。（記者王秀亭攝）

2018-09-28 13:46

［記者王秀亭／台東報導］台糖公司20年前沿著鹿野鄉瑞源農場周邊道路，種下2公里長、寬20公尺、面積4.08公頃的環保林園大道，如今綠樹成蔭，是在地居民晨昏慢步的私房景點。

台糖花東區處今天帶著鄰近的瑞源國中、小師生及社區居民，走進林蔭大道內，認識林木種類，更拿起清潔用具清理周邊環境，共同維護環境，瑞源地區居民更盼台糖能進一步利用，成為在地旅遊新基地。

台糖公司花東區處經理林祥禎表示，台糖配合環保署政策，在城鄉公路沿線兩旁，栽種喬木綠帶，在全台各地的台糖農場栽種「環保林園大道」，台東縣分別在池上鄉省道台20甲線旁，占地2.76公頃、1.38公里長，及鹿野鄉瑞源農場周邊設置。

環保林園大道林木以種植20年，離路20公尺的寬度種下4排林木，每排間隔5公尺，種類包括茄苳樹、印度紫檀、瓊崖海棠、石櫟、大葉山欖等，不僅美化環境、降低噪音污染，也是各種鳥類、蝶類及昆蟲的棲息場所。

瑞源國中教導主任葉俊男說，這條台糖的林蔭大道，是大家清晨、傍晚散步、運動的好去處，被不少在地人視為私房景點，今天在台糖公司人員的解說下，學生們終於第一次深度認識這裡的林木種類，未來應可在課程上與台糖公司結合。

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