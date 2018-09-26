半年公布一次遭轟 花蓮縣府改「每月」更新震災捐款明細

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（中）今表示未來將「每月」更新一次震災捐款支出明細。（資料照）

2018-09-26 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮2月6日地震過後，縣長傅崐萁曾承諾將會「一週公布一次」善款的支用，但事後官網又改為「半年」才更新一次捐款支出明細，引發網友不滿，今代理縣長蔡碧仲表示，未來將改為「每月」公布，以昭公信。

根據本報先前報導，花蓮縣長傅崐萁曾在2月12日召開記者會，承諾會將捐款的支用全部透明公開，「一個禮拜公布一次」，但自3月26日後，官網上的捐款明細專區卻因「公益勸募條例施行細則」的規定，改成每半年更新一次，也就是在六月及十二月，才會公布善款的使用去向，讓許多網友怒轟縣長根本「承諾跳票」。

對此，花蓮縣代理縣長蔡碧仲在今日主管會議上表示，先前每半年才公布一次震災捐款支出明細，導致外界質疑，應全面檢討，未來會改成「每月」公布一次支出明細，讓大眾充分了解善款的使用進度與方向，以昭公信。

蔡碧仲強調，必須強化「0206震災災害捐款管理委員會」的效能與效率，並盡速召開會議，釐清支出明細，才能符合外界期望，對捐款人表示負責。

根據花蓮縣政府最近一次6月29日在官網上公布的「0206地震災害捐款收支統計表」，截至今年五月底，獲得捐款收入有26億2500萬餘元，扣掉退款支出了4739萬餘元，實際捐款收入為25億7761萬餘元，民眾若想了解詳細支出情形，可至花蓮縣政府0206震災專區 上查詢。