〈北部〉花蓮震災收支明細 傅崐萁「每週公開」跳票

2018-04-28

3月26日最後一次公開 迄今月餘未更新

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地震過後，縣長傅崐萁曾在二月十二日強調「善款支用全部透明公開，一個禮拜公布一次！」但自三月底後，花蓮縣政府○二○六震災專區中的「震災收支明細」及「善款管理委員會議紀錄」卻未再更新，引發外界質疑縣長允諾破功；縣府則回應，紀錄仍在簽核中。

有網友昨日在批踢踢八卦版「爆卦」發文，引述新聞報導並指出，花蓮縣長傅崐萁曾表示「希望善款支用在全體委員通過後行使，並於每週公開資金流向，全程公正公開」，但比對縣府最後一次的公開支出明細日期，卻仍停留在三月廿六日，怒轟「承諾跳票！」

網友寫道「上次公開支出明細的日期是三月廿六日，今天已經四月廿七日了，已經一個月沒公布支出明細了，還記得花蓮王跟花蓮后承諾的事情嗎？」並奚落「地震才過沒多久風頭一過就懶的公開了，真得很棒。」文章一出立刻被「推爆」。鄉民也接續回應「花蓮王你敢質疑」、「正在準備年底選舉，沒空」、「這樣的花蓮王才正常好嗎」、「你敢質疑？」、「花蓮王你敢嘴」等。

官員稱因退款、震損查報 4/23會議紀錄呈准中

記者調出二月十二日當天採訪影像查證，還原談話內容，逐字發言內容為「我們希望整個善款的支應，全部由召集委員及全體委員共同通過以後來行使，同時我們所有的這些善款、捐款以及支用全部透明公開，一個禮拜公布一次，讓社會所有的捐款人士，能夠了解整個善款支應的去向，全程公正公開。」

花蓮縣政府社會處長陳玟祺表示，考量三月卅一日停止受理捐款及退款事項、四月十五日震災損失查報截止，才會待整體資料蒐集完成後，於四月廿三日召開第四次會議，會議紀錄已整理好，送上級簽准後，就能上網公告。

未來每半年公告明細 網酸執行力「好棒棒」

未來是否每週公告？陳玟祺則說，依照「公益勸募條例施行細則」規定，往後會每半年，在六月、十二月上網公告捐款使用明細。

張姓民眾表示，連慈濟都每個月固定公布捐款明細徵信了，縣府卻還要改為依規定每半年公告，真是「好棒棒的執行力！」不但打臉每週公布承諾，恐怕還會激起更多網友監督縣府善款使用流向。

許姓民眾則說，同意延後時間召開第四次會議，但若有行政程序上的困難，當初話就不應該說得太滿，搞到日後「被打臉」，也造成社會觀感不好，畢竟善款使用風波爭議太大，讓全台民眾隨時都在關注整體後續處理狀況。