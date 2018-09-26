質疑拓路徵收計價不一 蔣月惠縣府抗議遭舉牌

屏東縣議員蔣月惠（右一）今天率隊到縣府抗議。（記者羅欣貞攝）

2018-09-26 11:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠今天（26日）率公勇路、大洲里、光復路、建民路反不當徵收自救會，前往屏東縣政府大門抗議，質疑土地徵收計價高低不一致、疑似圖利特定對象；因為未申請遭到警方2次舉牌，第2次舉牌後蔣月惠等人即配合離去。

蔣月惠今天上午再度因道路拓寬拆遷問題，率隊前往屏東縣政府大門抗議，訴求內容包括「抗議土地徵收計價高低不一致，疑似圖利特定對象」，並爭取退回公勇路、光復路、建民路土地徵收計價，要求政府將土地保持原狀，最後一點是要求縣府撤銷大洲里屏47線清進巷拓寬工程案，還社區安寧居住環境。

蔣月惠表示，屏東市公勇路拓寬，徵收土地總共有48筆，總價2億6003萬1420元 ，1平方公尺以4萬6300元徵收共37筆、以4萬8510元徵收共1筆、以4萬9300元徵收共1筆、以6萬3500元徵收共3筆、以6萬7200元徵收共6筆，請縣府說明土地徵收以市價補償的標準為何？其中有公有地被徵收，政府將補償經費左手出右手進，令被徵收的私有地住戶不平。

屏東縣政府祕書長邱黃肇崇說明，公勇路土地徵收多用在私有地，其餘僅台糖少數土地，至於每筆土地市價不一，本來就依其地點不同而有不一，均經過土地審議委員會審查過；至於屏47線拓寬，均以當地交通安全與發展為考量。