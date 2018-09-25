潭美颱風恐襲台！墾丁石牛溪路段邊坡還在修 居民剉咧等

石牛溪路段邊坡整理，引發居民擔心「潭美」影響。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-25 21:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島在八二三豪雨後，許多山坡出現土石滑落現象，台26線石牛溪路段嚴重崩塌地區，公路總局楓港工務段近期開始整理，但工程還沒完工，卻碰上「潭美」颱風可能來襲，居民擔心爆發更嚴重土石流，影響道路安全；楓港工務段說，目前挖下的崩塌土石暫時運到儲存場，當地還有人行道及植栽緩衝，應能順利度過這次颱風。

八二三豪雨後，台26線石牛溪路段邊坡上方有不少巨石滑動，楓港工務段僱請廠商整理邊坡，但大面積挖掘引發居民疑慮，認為許多樹根跟防護鋼條東倒西歪暴露在外，秋節連假都沒看到工程單位施工，眼看「潭美」颱風又要來了，就怕瞬間大雨加暴風，引發第二次土石流恐將淹沒阻斷道路。

楓港工務段指出，秋節連假期間擔心施工影響用路人權益暫停工程，目前上坡巨石都已經搗碎，正將部分土石運至暫存場，颱風如帶來豪雨，目前的邊坡有人行道及植栽約8米緩衝區，不致於嚴重影響道路，為求謹慎，屆時也請廠商隨時待命支援。

這段崩塌經目前的暫時處理，楓港工務段確認不會在有嚴重崩塌後，後續將找廠商進行全面掛網及噴植，未來植被長出後，整個邊坡不僅綠油油一片，還有涵養護坡的功能，讓路過民眾不必再擔心下雨就土石崩落。