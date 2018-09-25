首架A350超長程客機 10/11起飛全球最遠新加坡─紐約航線

空中巴士（Airbus）今天宣布，已將首架A350-900超長程（ULR）客機交給新加坡航空。（空巴提供）

2018-09-25 20:01

〔記者陳宜加／台北報導〕空中巴士（Airbus）今天宣布，已將首架A350-900超長程（ULR）客機交給新加坡航空。交機之後，飛機已從圖魯斯飛抵新加坡。A350 XWB最新機型航程達9700海浬，超越其他所有商用客機，可以飛行超過20小時，新航總共訂購7架。

空巴指出，新航A350-900ULR機內為雙艙等配置，包括67個商務艙座位、94個豪華經濟艙座位。新航將自10月11日起投入營運，直飛新加坡至紐約的航線，這條航線平均飛時為18小時45分鐘，是全球最長航線。

另外，開航紐約後，A350-900ULR也將投入其他2條太平洋航線，飛往洛杉磯、舊金山。新航總裁吳俊鵬說，A350-900ULR提供旅客更高的便利性與舒適度，並讓新航得以經營能夠獲利的超長程航線，提升航線網絡的競爭力，進而也促進新加坡轉運中心的成長。

空巴指出，A350-900ULR是A350-900的衍生機型，主要差異為改裝燃油系統，燃油攜載量增加2.4萬公升、達16.5萬公升，無需安裝額外油箱即可延長航程；此外，耗油量與廢氣排放減25％，並大幅降低維修成本。

截至今年8月底，空巴接到890架A350確認訂單，已有近200架A350 XWB交給全球21家航空公司，主要使用於長程航線。新航是最大客戶之一，現有22架飛機，總共訂購67架A350-900，包含7架超長程機型。