謠言終結站》菠菜配豆腐易結石？ 專家告訴你真相

豆腐富含鈣質，不論是單吃，或是和菠菜一起吃都不會引發結石。（記者萬于甄攝）

2018-09-25 06:54

記者萬于甄／台南報導

許多民眾認為，吃菠菜豆腐湯會導致腎結石，不過，奇美醫學中心營養科主任劉美媛表示，菠菜和豆腐一起吃，反而可降低草酸進入血液中與鈣結合，減少結石產生；泌尿外科主治醫師蘇家震也說，不少人喜愛喝手搖飲料解渴，導致水分攝取不足，才是結石好發的原因之一。

水分攝取不足 才是結石主因

網傳「菠菜與豆腐一起吃，易導致結石，而豆腐本身富含鈣質，也容易造成腎結石」，不過，蘇家震說，雖然菠菜含有草酸、豆腐也有鈣，但鈣質會在腸道中與草酸結合，藉由糞便排出，因此菠菜豆腐一起食用並非是導致結石的主因，單吃豆腐更不會產生結石。

劉美媛也表示，若患者是草酸鈣結石好發的體質，當血液中的草酸濃度過高，就容易與體內的鈣結合，形成草酸鈣結石，但若草酸與鈣一同在腸內螯合成草酸鈣，就不會被小腸絨毛細胞吸收，所以菠菜和豆腐一起吃，反而可降低血液吸收草酸鈣，減少草酸鈣結石的產生。

蘇家震指出，一般身體健康的民眾就算產生草酸鈣，有時會隨尿液排出，能否解析沉澱成結石，還受到尿液溶解、排泄，以及患者體質等考量因素影響。

蘇家震認為，現在天氣越來越熱，民眾喜愛隨手來一杯手搖飲料、茶飲解渴，反而減少水分的攝取，若加上生活作息不規律，容易養成好發結石的體質，近年來患者年齡層也有逐漸下降的趨勢，目前接觸過最年輕的結石患者僅6歲。

蘇家震表示，每天補充1500至2000CC的水分，並搭配正常的生活作息，才是減少結石發生的預防方式。