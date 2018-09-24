爭議延宕7個月！交大科法院新院長遴選再啟動

2018-09-24 20:56

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學科技法律學院院長遴選去年11月遴選出爐，由院內特聘教授林志潔當選，但因遴委會僅呈報1人供校長圈選，校長張懋中並未任命，今年2月1日起指派代理院長，並要求修改院長遴選辦法，經冗長的辦法修正，日前新修正辦法出爐，並已公告新院長的遴選，預計2個月內應可產生新院長。

交大科法院長今年2月期滿卸任，但去年11月遴選出的新院長林志潔教授人事案，因遴委會僅呈報1人給校長張懋中圈選、任命，未獲張懋中同意，使得新院長人事案延宕已超過7個月。

去年11月獲院長遴選委員會一致推薦卻未得到校長派任的院長當選人林志潔特聘教授表示，雖然之前因科法院長的代理時間太長導致外界觀感不佳，但現在終於能啟動遴選，她深感欣慰。

她說，如有理念相同的候選人參與遴選，能持續將交大科法的國際化辦學理念發揚光大，她會大力支持，她自己並不一定會再參與遴選。

原應在今年2月1日就任的交大科法院新院長，至今仍由代理院長代理，但依照原本的遴選辦法，新院長需在2個月內重啟遴選，但交大科法院為修正遴選辦法，已延宕7個月未重啟遴選，不僅遭外界質疑代理院長的代理時間過久，也引發院內老師不滿，如今遴選辦法已修正並公告，交大科法院期許具專業科法背景的教授參與院長遴選，讓新院長能盡快產生並讓院務順利推展。

據悉，交大科法院院長2月期滿卸任，科法院去年4月即啟動院長遴選，11月選出獲超過半數專任教師投票同意的新院長人選林志潔，但校長張懋中未約談也未任命林志潔，卻在今年2月舊院長卸任後，逕自指派教授代理院長，引發院內反彈，也遭質疑違反校園自主及遴選機制，不符合民主程序。

據交大科法院先前的院長遴選辦法，若參選人獲院內專任教師半數以上票數通過，遴委會可選兩位以上人選，報請校長圈選一人；如僅一人通過同意票數，得只推薦一人報請圈選。必要時，校長得不圈選，但應於1個月內重新辦理遴選。

由於遴委會僅提報1人供校長圈選，校長張懋中認為沒圈選空間，依法可不任命，並希望科法院能修改遴選辦法；接著指派他人代理院長及修改院長遴選辦法。

經冗長的行政公文往返及意見表達，交大科法院院長的遴選辦法近日已修正且公告，並已啟動遴選機制，科法院內多數教師都希望趕緊進行院長的遴選，盡快產生新院長，才能讓院務順利推動。