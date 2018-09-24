09/24 各報重點新聞一覽

2018-09-24 06:23

自由時報

美國陸軍戰院名人堂 邱國正以台灣之名入選

美國陸軍戰爭學院享譽國際，培育多位美國及各國軍事首長。政府官員昨指出，曾任陸軍司令、參謀總長的退輔會主委邱國正為該院畢業傑出校友，因為在軍旅生涯及台美軍事交流有傑出貢獻，獲選列入美國陸軍戰爭學院名人堂，也創下我國軍官獲選為該院名人堂的首例。邱國正並在8月30日接受該院表揚。

詳見美國陸軍戰院名人堂 邱國正以台灣之名入選。

受困火場女童獲救 勇消嗆昏殉職

高雄市茄萣區透天厝昨中午發生火災，消防員救出受困的11歲女童，還在火場的高市消防局湖內分隊員蔡倍昇卻回報「空間迷航、不清楚方向，請求救援」，救援人員在2樓後房間找到他，但蔡員氣瓶已耗盡，人陷入昏迷、無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，35歲之齡英勇殉職。

詳見受困火場女童獲救 勇消嗆昏殉職。

實價有空窗期 林志玲售豪宅 小賺傳成慘賠

日前「台灣第一名模」林志玲出售台北市中正區豪宅「力麒麒御」16樓，因過戶到實價揭露會有1到2個月「空窗期」，竟被市場誤傳為慘賠2700萬元脫手；經記者多方查證，該戶最終成交總價是1.61億餘元，相較「志玲姐姐」在2016年5月以1.57億元購入，真相是小賺400萬元。

詳見實價有空窗期 林志玲售豪宅 小賺傳成慘賠。

蘋果日報

餓童撿糞充飢 狠父施虐 3歲兒皮包骨吊玄關

中秋佳節本是家人團聚時刻，新竹市這名母親卻只能看著3歲兒子，脫了精光，站在玄關高舉雙手做出投降動作，孩子雙手被束帶綑吊住，舉手時露出瘦弱胸膛，兩排肋骨觸目驚心，眼睛也有瘀傷，剪去束帶，孩子竟蹲下來抓自己排泄大便，像餓鬼般地往口中塞，這名母親再也忍不住，抱著孩子崩潰大哭。

颱風恐穿台 北台難賞月

今天是中秋節，但北部民眾晚上賞月得碰運氣，中央氣象局預測，昨晚起東北風增強，今天北部及東半部有斷斷續續的降雨，今晚看到月亮的機會不大，但中南部維持多雲到晴，僅山區及近山區有午後雷陣雨，晚上賞月條件相對較佳。至於第24號颱風「潭美」昨增強為中度颱風，不排除有持續增強為強颱的可能，預估周五起可能影響台灣天氣，但影響程度變數仍大。

聯合報

美中衝突 貿易延燒軍事

美國和中國大陸對彼此進口商品加徵新一輪關稅，今日起開始實施。彭博資訊引述知情人士表示，雙方衝突加劇，已由貿易戰向外延伸。大陸國務院副總理劉鶴已取消赴美談判，貿易戰短期內無轉圜餘地，北京內部傳已形成共識，在11月6日美國期中選舉前，不會與美方進行實質貿易談判。美國和大陸在其他方面關係緊張，包括美國20日制裁大陸中央軍委裝備發展部及其部長，也是劉鶴取消赴美的原因之一。

頂大爭合校！交大想和陽明復合 清大搶親

頂大傳喜訊，還上演「搶親」行動。陽明大學與交通大學兩年前曾傳出有意合校，最後雖破局，但陽明近來決定重啟合校討論，引來交大不斷釋出誠意盼能「復合」，未料清大對與陽明「聯姻」也興致高昂，積極「搶親」。

中國時報

兒虐 讓人槌心肝！每天164件 小英看見了嗎？

秋節的前夕，新竹3歲男童遭親生父親和同居人綁在陽台，台南7歲男童遭同住在寄養家庭的11歲男童性侵，一天之內南北都發生令人心痛的虐童案件；查閱近年兒少保護通報件數，遠的不說，光是最近4年就從3萬多件增為去年的將近6萬件，增加了7成多，等於每天有164件，相當每個小時有6.8件兒虐發生，令人不禁要問：台灣社會怎麼了？

中秋收假 避9大地雷路段！北部天雨路滑

今（24）日是中秋節，也是連假最後一天，不過天候不佳，高速公路局預估，儘管雨勢不大，除部分民眾不出門外，在國道上的車輛會因為天雨路滑降速，可能造成國1新竹系統、國3關西至大溪及國5頭城至坪林等9大路段易塞車，想避開車潮，民眾可多利用今日上午上國道。