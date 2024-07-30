消基會抽驗市售旅行箱 揪萬國通路等4件違規

消基會與表準局今年2月在各大賣場、旅行箱專賣店等販售通路，隨機購買10件不同廠牌型號旅行箱商品抽驗。（圖由消基會提供）

2024/07/30 11:27

〔記者蔡思培／台北報導〕暑假是旅遊旺季，消基會與經濟部標準檢驗局也公布市售旅行箱抽驗結果，發現沅大旅行箱品質不合格，在落下試驗後箱體破裂，標準局已依廢止商品驗證登錄。另有1件NINO1881旅行箱未完成檢驗程序，標準局後續將開罰20萬元至200萬元罰鍰。抽驗也發現eminent（萬國通路）、LONGKING旅行箱有標示不合格缺失，已通知限期改正。

消基會今年2月在各大賣場、旅行箱專賣店等販售通路，隨機購買10件不同廠牌型號旅行箱商品抽驗，並在今年3月完成檢驗。檢驗項目包含落下試驗、裝載試驗、行走試驗與伸縮拉桿試驗等品質項目中，以及標示查核中的商品檢驗標示與中文標示。

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檢查發現「沅大旅行箱（26吋/YT20A01-PC+ABS）」在落下試驗後箱體破裂，品質項目不符規定。標準局已依「商品檢驗法」第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依同法第63條之1規定通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將開罰10萬元至100萬元罰鍰。

「NINO1881旅行箱（28吋/8529）」，經查證未完成檢驗程序，商品檢驗標識不合格。目前商品已經下架，標準局也將依「商品檢驗法」第60條第1項規定，開罰20萬元至200萬元罰鍰，並依同法第63條第2項規定，通知報驗義務人限期回收或改正。

消基會也發現2件商品中文標示不合格，「eminent旅行箱（20吋/9V1）」本體中文標示建議載重7公斤，與技術文件建議載重7.4公斤不相符。「LONGKING旅行箱（25吋/JL-9006）」，產地是「台灣」，商品應標示製造商或委製商，卻標示成進口商。標準局依「商品檢驗法」第59條第1項規定，通知報驗義務人限期改正，屆期未改正將開罰10萬元至100萬元罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

消基會董事長吳榮達表示，旅行箱應該經過標準局的商品檢驗程序，消費者選購旅行箱時要購買貼有「商品檢驗標識」的商品，並檢視外包裝廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、產地等資訊中文標示完整性。也要注意旅行箱外觀應無破損、傷痕，金屬組件不得有生鏽、毛邊等現象，並留意箱體有無刺鼻異味。消費者也要注意拉鍊使用是否順暢，扣件是否牢固，輪子行走是否可流暢滑行；拉桿收起或拉出是否順暢無礙。

檢查發現「沅大旅行箱（26吋/YT20A01-PC+ABS）」在落下試驗後箱體破裂，品質項目不符規定。（圖由消基會提供）

「NINO1881旅行箱（28吋/8529）」，經查證未完成檢驗程序，商品檢驗標識不合格。（圖由消基會提供）

「eminent旅行箱（20吋/9V1）」與「LONGKING旅行箱（25吋/JL-9006）」中文標示不合格。（圖由消基會提供）

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