新北啤酒節 淡海輕軌路線推啤酒大賽

「推啤酒遊戲」結合淡海輕軌各站資訊，成功將啤酒杯推至站點民眾可獲得由新北捷運公司贊助限量的精美小禮。（記者陳心瑜翻攝）

2018-09-23 14:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北啤酒節昨起一連兩天在淡水漁人碼頭熱鬧登場，由於淡海輕軌綠山線年底即將通車，啤酒節也和民眾互動淡海輕軌小知識有獎問答，「推啤酒遊戲」更結合淡海輕軌各站資訊，成功將啤酒杯推至站點民眾，可獲得由新北捷運公司贊助限量的精美小禮，讓民眾熟悉淡海輕軌路線及各站站名。

新北市政府捷運工程局新北市三環三線建設中的淡海輕軌綠山線與捷運淡水信義線紅樹林站銜接，沿線有紅樹林、竿蓁林、淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、新市一路、淡水行政中心等7座高架候車站，以及濱海義山、濱海沙崙、淡海新市鎮、崁頂等4座平面候車站。

捷運局表示，啤酒節活動所在的淡水漁人碼頭，同樣規劃淡海輕軌藍海線的淡水漁人碼頭站，將在2019年底完工通車。

捷運局表示，淡海輕軌後續將由新北捷運公司負責營運，其中綠山線為全台第一條全線委託藝術家（幾米）量身定做公共藝術的輕軌路線，無閘門的收費方式、簡易的車站形式，以及平面段輕軌列車將與一般車輛一樣在路口停等紅綠燈等特色，給北部民眾嶄新的搭乘體驗。

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