台中花博採購植栽花卉 中彰投苗數量超過6成

2018-09-22 16:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕中彰投苗4縣市首長會議今日舉行，並共同簽署花博台中宣言，公布縣市週專屬優惠活動。台中市長林佳龍說，「台中的花博、也是台灣的花博」，採購中彰投苗在地植栽花卉數量逾60%，相信花博將讓世界驚艷、看見台灣的美好。

4縣市首長會議今日舉行，林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣副縣長林明裕與會，此次會議通過47項新增合作提案，中彰投苗區域治理平台合作邁入第4年累計已達271案，合作內容包括捷運綠線延伸彰化、捷運藍線延伸南投等。

林佳龍說，中彰投苗區域治理平台秉持「跨縣市、跨議題、跨黨派」原則，4縣市的合作相當全面且密切，其中196項合作案已解除列管，執行率高達73%，並看到交通、民防治安、農產觀光、空污防治等實質成果，區域治理是趨勢，中部成功建立典範。

他又說，農業是區域治理平台重要項目，尤其是台中花博植栽採購，中彰投苗在地花卉數量超過60%，真正嘉惠農民，同時也規劃彰化、南投、苗栗館，「台中的花博、也是台灣的花博」，感謝農委會的支持，從中央到地方共同舉辦的花博，歡迎大家一起來。

南投縣長林明溱指出，中部4縣市治理平台在林佳龍市長帶頭推動之下，成果豐碩，向中央爭取協助解決各項問題，讓區域共同進步推動。

彰化縣副縣長林明裕表示，今年是4縣市區域治理平台的豐收年，不論交通、環保、農業等都獲得中央支持，透過區域合作，在中農博、台中花博都會互相支持，此次台中花博許多園藝、花卉也向彰化農民採購，透過這樣的合作嘉惠中彰投苗更多鄉親。