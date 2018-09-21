台灣主權運動歷史見證 七股黃昭堂紀念公園啟用

總統府秘書長陳菊（右六）代表總統蔡英文出席黃昭堂紀念公園啟用和銅像開幕。（記者楊金城攝）

2018-09-21 22:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股區龍山里海岸遊憩區黃昭堂紀念公園，今天在他的故鄉、也在他的冥誕日啟用，為台灣主權運動留下歷史見證。

跟台獨教父黃昭堂相識40多年的總統府秘書長陳菊代表總統蔡英文出席，在紀念公園開幕啟用前，一行人先到七股納骨堂黃昭堂的塔位前向這位民主前輩獻花致意，陳菊還拿出平板電腦播放日本歌手美空雲雀的名曲《昴》，這也是黃昭堂生前最愛的一首歌，以表達對他的懷念。

七股黃昭堂紀念公園是七股區首座公園，更是首座以紀念台灣主權運動人士為主題的公園，包括黃昭堂的兒子黃正澄、台南市代理市長李孟諺、內政部次長陳宗彥、台獨聯盟主席陳南天、前台南市長張燦鍙、國策顧問黃崑虎、民進黨台南市長參選人黃偉哲等出席。還有國民黨市議員參選人前來抗議「台獨公園」。

陳菊說，黃昭堂是國民黨政府時代最後一個黑名單，黃昭堂一生為台灣打拚和貢獻，實在真偉大，他過世7年多，蔡總統承擔責任，突然感到說不出的孤單，因為過去蔡總統遇到困難時，會向昭堂仙請益，昭堂仙就像「桶箍」，在台灣艱困時刻凝聚各方力量，如果歐吉桑還在，他一定幫忙蔡總統。

陳菊說，紀念公園今天啟用，讓人有說不出的懷念和艱苦，催生黃昭堂紀念公園的行政院長賴清德因公務無法出席，也覺得很可惜；黃昭堂為台灣打拚和堅持的精神、意志、理念，值得後輩追隨他的腳步繼續打拚下去。

李孟諺說，黃昭堂是出生七股的傑出人士，長期致力於台灣民主主權運動，對台灣的民主發展貢獻重大，經由台南市歷史名人審議委員會通過列為歷史名人，市府因此設立黃昭堂紀念公園以表緬懷和感念，除了提供當地民眾休憩場所，也盼讓更多人了解台灣民主奮鬥史，為台灣這塊土地付出。

黃偉哲則講了一個小故事，多年前在台北火車站看到黃昭堂一個人在車站分送文宣，宣揚台灣主權運動的理念，讓人感動。

黃昭堂紀念公園斥資近3000萬元興建，其中，黃昭堂雕像的左手握書，代表他的長年研究與著作，右手高舉象徵他一生為台灣的精神。

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