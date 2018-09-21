龜吼漁夫市集重新開幕 朱立倫拍賣萬里蟹1.2萬賣出

龜吼漁夫市集今天重新開幕，新北市長朱立倫現場拍賣10斤萬里蟹作公益，民眾爭相喊價往上加碼，最後以1萬2000元賣出。（記者林欣漢攝）

2018-09-21 12:24

〔記者林欣漢／萬里報導〕新北市龜吼漁夫市集重新整修，今天舉行「一看上影萬里蟹產地首映會暨龜吼漁夫市集整裝慶開市」活動，市長朱立倫現場拍賣10斤萬里蟹作公益，民眾爭相喊價往上加碼，最後以1萬2000元賣出。

龜吼漁夫市集共計43攤，熟食攤11攤、生鮮加乾貨32攤，市集佔地1700公方公尺、加旁邊停車場面積共3500平方公尺。萬里區漁會總幹事許順發表示，差不多20年前開始，漁民自主性把捕撈的魚貨放在路邊販賣，後來越賣越多攤，環境雜亂，市長朱立倫上任後開始規劃漁夫市集，把攤販安置到裡面，加上自產自銷的魚貨新鮮、價格公道，現在已經打出知名度。

朱立倫示，萬里蟹有百年歷史，這8年來打造萬里蟹品牌，並透過漁夫市集等軟硬體改造，已經成為品質保證，產值從8年前的3億元，到現在已提升至15億元，觀光客也越來越願意前來，紀錄片讓大家看到漁民辛苦努力的過程，以及萬里蟹永續經營等很棒的故事，是屬於所有北海岸漁民的驕傲。

新北市龜吼漁夫市集重新整修，22日開幕首日，推出100份2斤399元的活蟹福袋，其中更有7份只要7元的特別福袋，下午2點準時開放排隊，下午3點開始販售。（記者林欣漢攝）

朱立倫說，萬里蟹產值從8年前的3億元，到現在已提升至15億元。（記者林欣漢攝）

民眾在重新開幕的龜吼漁夫市集挑選新鮮魚貨。（記者林欣漢攝）

民眾欣賞萬里蟹紀錄片。（記者林欣漢攝）

新北市龜吼漁夫市集重新整修，22日開幕首日，推出100份2斤399元的活蟹福袋，其中更有7份只要7元的特別福袋，下午2點準時開放排隊，下午3點開始販售。（記者林欣漢攝）