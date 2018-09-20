看好國內旅遊市場 兆品礁溪11月起正式營運

兆品礁溪位於當地溫泉源頭、湯圍溝公園旁，可享受乾淨天然的泉水。（記者蕭玗欣攝）

2018-09-20 20:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕距離台北不到1個小時車程的宜蘭礁溪，近年成為國際品牌飯店的兵家必爭之地，雲朗觀光集團日前也宣布進軍宜蘭，旗下品牌兆品酒店瞄準國內旅遊市場一級戰區「礁溪」，成為集團第11個經營據點，預計今年11月起正式營運。

近兩年來台國際觀光客人數趨緩，國人在國內旅遊意願也不高，不少飯店及旅遊業者大喊景氣差。不過宜蘭礁溪卻不斷有新飯店接力開幕。兆品礁溪具備9種房型、173間溫泉客房，自今年第3季試營運，試營運期間雙人房最低只要3899元，預計10月底截止。

雲朗觀光集團行銷公關處處長賴映汝表示，看好近幾年到礁溪的國內旅客有不斷成長的趨勢，而在礁溪的旅客中，國人佔7成比例，親子旅遊是主要客群，對集團而言這是一個指標性的市場。

賴映汝表示，相對其他飯店，兆品礁溪佔據地利優勢，位於溫泉源頭、湯圍溝公園旁，該景點每年吸引40萬海內外觀光客造訪，同時也是當地人泡湯兼寒暄交流的聚集處，不僅吸引旅客住宿，也希望透過餐飲吸引在地人用餐。

餐飲方面，有別於宜蘭休閒飯店推吃到飽自助餐與烤鴨菜式，礁溪兆品推出「脆皮脂香鴨」，選用養殖30到35天、重約1公斤的櫻桃鴨，肉質比起成鴨更細嫩，吃法不提供捲入蔥段甜麵醬的餅皮吃法，避免配料搶去其原始美味，師傅採用剪刀取代傳統片鴨盛盤方式，將各部位完整剪下，適合一口品嚐；另一吃法則是鴨甲粵品粥或酸菜燉鴨湯二選一，放入鴨架的粥品味香醇厚，以酸菜、豆腐等食材煮製的湯品清爽解膩。

賴映汝表示，兆品礁溪也看準親子客群的消費力，與宜蘭「積木博物館」推出礁溪唯一的主題套房，該樓層以積木為主題，客房牆面可看見運用數以萬千積木堆疊出諾亞方舟故事中的多種動物，床頭櫃更設計為放大版積木造型，床板上方牆面除了有積木色圖案，還搭配藏有閱讀燈的積木立體木作。

最特別的是，旅客入住時拿到特製的積木主題設計房卡與黑色神秘信封，打開則是一張尋寶提示卡，跟著提示卡片，就能在房內各處找到積木造型抱枕、拖鞋、鑰匙圈、明信片、香皂、橡皮擦等寶藏，並通通帶回家。