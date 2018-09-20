保健》中秋節歡聚 醫師：五大族群吃烤肉要適可而止

2018-09-20 16:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過幾天就中秋佳節，而且還是3天連假，烏日林新醫院新陳代謝科醫師林瑋涵表示，糖尿病族群、高膽固醇族群、腎臟病患者、痛風族群及甲狀腺亢進的年輕男性5大族群，中秋節吃烤肉要節制，以免導致血糖升高、膽固醇失控而就診。

今年的中秋節在週一，很多民眾會在週六開始就會烤肉，烏日林新醫院表示，許多研究證實，食物在高溫長時間燒烤下，會產生致癌物質有害健康。

醫師林瑋涵表示，糖尿病族群、高膽固醇族群、腎臟病患者、痛風族群及甲狀腺亢進的年輕男性5大族群，中秋節吃烤肉要節制，以免影響健康，導致血糖升高、膽固醇失控來就診。以糖尿病族群而言，中秋月餅與烤肉時搭配的吐司、白飯，充滿高糖精緻澱粉，要注意攝取份量，以血糖飆高。另外，糖尿病患者容易有眼睛和腎臟方面的問題，有時在戶外烤肉天色昏暗，容易吃到沒有烤熟的肉，烤肉時要注意不要被燙到，以免傷口潰瘍惡化。

第二個要注意的是高膽固醇族群，由於烤肉時會搭配烤蝦子、花枝或其他海鮮，或是油脂含量高的三層肉，甚至是培根、貢丸食品加工物，將讓膽固醇爆表，建議在食材上可均衡選擇，雞胸肉、去皮的雞腿或豬里肌肉片等瘦肉新鮮低脂食材。

此外，民眾在烤肉時會事先醃漬肉品及沾烤肉醬食用，將容易產生過多鹽分，腎臟病患者在食用上要格外注意。營養科主任姜秋月表示，烤肉醬料可利用天然食材來自製DIY，選擇薑、蔥、蒜搭配奇異果等食材，就可以降低鹹度，增添自然風味。另外，蔬菜須燙過再食用。

第四個要注意的是痛風族群，在烤肉時，如果有帶殼海鮮、肉類要注意攝取量。此外，攝取糖分也會引起痛風，姜秋月建議烤肉時避免喝含糖飲料、汽水或可樂，如果仍想喝飲料可以喝無糖茶飲或檸檬水。

林瑋涵表示，甲狀腺亢進的年輕男性族群也要注意，曾經遇過甲狀腺亢進的年輕男性族群，因為平常沒有好好吃藥控制，碰到放假前一天晚上無節制地吃大餐，又喝太多高糖分的飲料，因受到電解質影響，早上起來竟發現自己像被鬼壓床，手腳癱軟使不上力，經診斷，是甲狀腺毒性周期麻痺引起，好發於20～40歲的男性，必須坐救護車來醫院，為了吃得不償失。

烏日林新醫院建議民眾，中秋節在烤肉、食用月餅上以淺嚐即可，更別忘了要搭配高纖蔬果，吃完大餐後可與家人一起運動散步，既健康又能增進家人間的感情。