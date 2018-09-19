落跑山友把直升機當小黃 南投消防局將求償逾百萬

2018-09-19 21:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕51歲彰化葉姓山友，日前登山受傷失聯，惟尋獲後卻落跑，最後因傷才請求空勤救援，今葉與妻子到南投竹山鎮消防局第三大隊致謝，並對落跑及女兒宣稱其未拔營等，對外界道歉；針對求償事宜，南投縣消防局將待空勤總隊估算回覆直升機搜救費用後，再統一向葉求償，粗估搜救費用逾百萬元。

根據南投縣消防局資料顯示，這不是葉姓山友第一次搭空勤直升機下山。2014年6月，葉某就因登山受傷請求空勤支援，當時他與登山隊共8人從花蓮瑞穗入山，跟這次一樣是攀登中央山脈南三段，葉某在可樂可樂安山鞍部，因腳踝扭傷腫脹，無法站立及行走，便請求直升機救援。當時空勤花費2天共飛行3架次才順利完成救援。

由於此次葉某落跑後又叫直升機，外界紛紛質疑葉把空勤當小黃，基層消防員對此也表達不滿，希望葉某勿再浪費搜救資源。

南投縣消防局表示，此次搜救葉某的任務，空勤就出動5趟架次，以每趟油料費用20萬元估算，光直升機費用就達百萬元，這還不包括機組人員的部分。

至於消防局派出的警、義消搜救人員，一共4梯次共18人，將請消防局第三大隊彙整出勤人員的加班費，義消津貼，並行文空勤總隊估算直昇機油料與保養費用等，再由局內統一向葉求償。

另外，由於葉某女兒宣稱父親一直在原地、未拔營，導致一度被誤會的義消金國良，原先氣得要登門與葉對質，直到得知葉與妻子赴消防隊道歉，才平復情緒，並說，因為這個錯誤訊息害他被誤會，幸好登山界的友人都不相信，而葉家公開道歉以正視聽，總算是「還我清白」。