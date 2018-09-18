交大開放教育課程開花結果 高中生上課可抵學分！

2018-09-18 13:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕美國麻省理工學院首創的開放教育，由教師錄製上課內容，上傳到教育平台，提供全美免費自由學習，2006年交通大學將之引進台灣，成為國內開放教育領域翹楚，吸引有意向學的老師、學生及社會大眾可以自由學習，有些學分甚至可獲交大、台大等校認證，深受歡迎。21日校方將邀請全球開放教育聯盟教授James Glapa-Grossklag於「2018臺灣開放式課程暨教育研討會」分享開放教育的發展及執行。

交大開放教育推動中心主任李大偉說「教學就是扶他們一把！」這個平台就是提供學有專精的學者專家，透過平台扶大家一把。開放教育平台除了鼓勵自主學習，更重要是擔負起頂尖大學弭平「數位落差」的社會責任。像有些高中生通過課程認證後，將來若讀交大或其他學校，也可以免修該科學分，省下許多時間。

因此這次交大、台大及臺灣開放式課程暨教育聯盟共同舉辦研討會，邀請全球開放教育聯盟前理事長 James Glapa-Grossklag 教授來台分享美國麻省理工、哈佛及約翰霍普金斯大學等名校，解構各大學如何規劃與經營開放教育，並提供執行經驗供台灣參考。

此次打造台灣「可汗學院」聞名的誠致教育基金會方新舟，是成功的企業家，除創辦誠致教育基金會、建立均一教育平台外，還投入教育改革，以自身從營利組織轉換到非營利組織的經驗，希望翻轉台灣教育。

在開放教育授課部分，研討會以「人人都是金牌得主、開放教育課程設計」主題，邀請高雄餐旅大學林致信教授、宜蘭大學陳復教授等師資，以跳脫傳統的授課經驗，帶領大家更容易進入開放教育課程設計的領域。