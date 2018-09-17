居禮夫人將從課本中消失？ 教部：大誤解

2018-09-17 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會昨天通過自然領域課程綱要，有媒體報導指居禮夫人將會從課本中消失，教育部今天澄清這是誤解。課綱本來就沒有指名特定科學家，居禮夫人也沒有從課本上消失的問題。課審委員昨天在會中發言認為課本不應再讓居禮夫人冠夫姓，而應回到自己的本名瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡─居禮，但這是課審委員的發言及討論內容，通過的課綱完全沒有特定科學家的名字，況且居禮夫人即使回到本名，也不是從課本中消失，學生仍會讀到她的重要事蹟。

國教署副署長戴淑芬表示，昨天課審大會通過自然領域課程綱要，有一項重要且進步的新增內容，「在述及科學史上重要發現過程時，要呈現不同背景、性別、族群等資訊」，她昨天向媒體說明時也特別提到這一點。

至於部分媒體報導未來課本沒有居禮夫人，戴淑芬表示，居禮夫人不是課綱的內容，課綱不會特別提到某一個科學家。有課審委員發言時舉居禮夫人為例，大家認識的居禮夫人是冠了夫姓，未來教科書在寫女性科學家時應用全名，不要用夫人稱謂，該委員發言也獲另名委員支持，但這些都是討論內容，不是課綱內容。

戴淑芬表示，課綱沒有規定，但教科書在述科學史時，未來有可能會出現居禮夫人，但到底如何表述居禮夫人，教科書審定辦法對於性別議題和內容、有關翻譯名詞運用，在審定時均有所規範，國教院審定教科書委員和課審大會委員亦不同，這部分將由國教院主責。

居禮夫人小辭典：

居禮夫人是瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡─居禮，1903年諾貝爾物理學獎得主，因先生是皮耶·居禮（1895年成婚），故被稱居禮夫人，但國際科學界亦稱為瑪麗．居禮（法語Marie Curie），波蘭裔法國籍物理學家和化學家，是放射性研究的先驅者，也是首位獲得諾貝爾獎的女性，更是獲得兩次諾貝爾獎（獲得物理學獎及化學獎）的第一人及唯一的女性，是唯一獲得二種不同科學諾貝爾獎的人。她是巴黎大學第一位女教授。