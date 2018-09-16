文化局列冊追蹤 淡水天主堂暫逃拆除命運

淡水天主堂橫跨舊街清水街和熱鬧的中山路，審議委員認為依山而建是聖母堂特色之一，此為從中山路進入的大門角度。（記者陳心瑜攝）

2018-09-16 22:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水天主堂（又稱淡水法蒂瑪聖母堂）有半世紀歷史，因地基下陷、空間不足，教會去年規劃拆除重建，消息一出，文史工作者擔心有文化、歷史價值的教堂消失，趕緊提報文資，新北市政府文化局認定具文資潛力，但同意「有條件重建」，但必須將原有聖堂元素融入新建物設計，但9層樓高新穎建築設計，無法讓文化局審議委員點頭，文化局今年9月6日決議列冊追蹤，天主堂逃過拆除命運，暫得保留。

文資審議委員、台南大學文化與自然資源學系副教授賴志彰說，淡水天主堂位於五虎崗之一的「崎仔頂」，依山而建，橫跨舊街清水街和熱鬧的中山路，展現滬尾平地不多的山城特色，若將天主堂所在的山坡剷平，改建9層樓高的大樓，不僅突兀，淡水清水街和重建街舊街的人文、地理風貌的完整性也遭破壞。

管理單位天主教台北教區主教公署相當不滿列冊決議，表示天主堂經結構技師認定結構受損，且地基下陷，管線老舊、遇雨必漏水，早在10年前就有改建需求，去年好不容易募得部分經費，卻被「外人」提報文資，不能擅自修繕，不修又影響教友安全，出事誰負責？

主教公署指出，淡水天主堂是朝聖地，每年5至10月有很多教友來朝聖，最多會同時有500多人在教堂彌撒，教友也日增，空間早已不足，老舊的建築更威脅公共安全，急需改建。

文化局文化資產科長羅珮瑄說，去年底文史工作者提報文資，文資審議委員今年一月到場現勘，認可天主堂價值，文化局同時尊重所有權人權益，今年2月「有條件同意」教區拆除重建，條件是至少在9月前，提出的設計圖融入舊建物的清代街屋、騎樓意象，但歷經四個版本草圖，教會的設計無法讓審議委員點頭，因此列冊追蹤。

由於列冊追蹤常被外界認為是老屋的「法律空窗期」，羅佩瑄強調，文化局會請淡水古蹟博物館同仁就近巡查，一旦發現遭破壞，將依文資法第20條逕列為暫定古蹟。現階段盡快依法召開審議委員會，於明年2月前內給予文化資產身分或者解除、持續列冊追蹤。

滬尾田野工作室文史工作者紀榮達說，地方很擔心淡水天主堂像礁溪天主堂一樣被連夜偷拆，樂見列冊追蹤結果，也希望同樣歷史悠久的台北總教區能妥善修復天主堂，保留淡水多元文化薈萃的完整性。