文化局列冊追蹤 淡水天主堂暫逃拆除命運

淡水天主堂橫跨舊街清水街和熱鬧的中山路，審議委員認為依山而建是聖母堂特色之一，此為從中山路進入的大門角度。（記者陳心瑜攝）

2018-09-16 22:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水天主堂（又稱淡水法蒂瑪聖母堂）有半世紀歷史，因地基下陷、空間不足，教會去年規劃拆除重建，消息一出，文史工作者擔心有文化、歷史價值的教堂消失，趕緊提報文資，新北市政府文化局認定具文資潛力，但同意「有條件重建」，但必須將原有聖堂元素融入新建物設計，但9層樓高新穎建築設計，無法讓文化局審議委員點頭，文化局今年9月6日決議列冊追蹤，天主堂逃過拆除命運，暫得保留。

文資審議委員、台南大學文化與自然資源學系副教授賴志彰說，淡水天主堂位於五虎崗之一的「崎仔頂」，依山而建，橫跨舊街清水街和熱鬧的中山路，展現滬尾平地不多的山城特色，若將天主堂所在的山坡剷平，改建9層樓高的大樓，不僅突兀，淡水清水街和重建街舊街的人文、地理風貌的完整性也遭破壞。

管理單位天主教台北教區主教公署相當不滿列冊決議，表示天主堂經結構技師認定結構受損，且地基下陷，管線老舊、遇雨必漏水，早在10年前就有改建需求，去年好不容易募得部分經費，卻被「外人」提報文資，不能擅自修繕，不修又影響教友安全，出事誰負責？

主教公署指出，淡水天主堂是朝聖地，每年5至10月有很多教友來朝聖，最多會同時有500多人在教堂彌撒，教友也日增，空間早已不足，老舊的建築更威脅公共安全，急需改建。

文化局文化資產科長羅珮瑄說，去年底文史工作者提報文資，文資審議委員今年一月到場現勘，認可天主堂價值，文化局同時尊重所有權人權益，今年2月「有條件同意」教區拆除重建，條件是至少在9月前，提出的設計圖融入舊建物的清代街屋、騎樓意象，但歷經四個版本草圖，教會的設計無法讓審議委員點頭，因此列冊追蹤。

由於列冊追蹤常被外界認為是老屋的「法律空窗期」，羅佩瑄強調，文化局會請淡水古蹟博物館同仁就近巡查，一旦發現遭破壞，將依文資法第20條逕列為暫定古蹟。現階段盡快依法召開審議委員會，於明年2月前內給予文化資產身分或者解除、持續列冊追蹤。

滬尾田野工作室文史工作者紀榮達說，地方很擔心淡水天主堂像礁溪天主堂一樣被連夜偷拆，樂見列冊追蹤結果，也希望同樣歷史悠久的台北總教區能妥善修復天主堂，保留淡水多元文化薈萃的完整性。

  • 文資審議委員一致認為臨清水街的小教堂保有清代街屋的亭仔腳風格，但教會認為現況已經多次翻修。（記者陳心瑜翻攝）

    文資審議委員一致認為臨清水街的小教堂保有清代街屋的亭仔腳風格，但教會認為現況已經多次翻修。（記者陳心瑜翻攝）

  • 老照片顯示臨清水街的小教堂有清代街屋的亭仔腳風格，但教會認為現況已經過多次翻修，和過去落差極大。（記者陳心瑜翻攝）

    老照片顯示臨清水街的小教堂有清代街屋的亭仔腳風格，但教會認為現況已經過多次翻修，和過去落差極大。（記者陳心瑜翻攝）

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