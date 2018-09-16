蛋黃酥之愛！ 30臉友擠爆烘焙教室做愛心

臉書社團「大員林生活圈」揪團做愛心蛋黃酥，吸引30名臉友響應做公益。（記者陳冠備翻攝）

2018-09-16 15:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕都是為了蛋黃酥！彰化市知名餅店的蛋黃酥，吸引民眾漏夜排隊搶購，更有人買不到怒潑紅漆，引發「蛋黃酥之亂」，臉書社團「大員林生活圈」則有臉友揪團做蛋黃酥，轉贈給弱勢團體，原本只要16位志工卻吸引30位民眾排隊報名，愛心擠爆烘焙教室。

山竹颱風昨日從台灣海峽掠過，陰灰的天氣可能讓活動隨時取消，不過中午12點不到，已有30名臉友排隊聚集員林市優統食品憶家香食材專賣店的烘焙教室前，等著來做蛋黃酥，包括近日為防治校園登革熱的大同國中護士林美秀與黃淑苗，也趁空檔趕來做公益。

發起人黃素梅說，本身是烘焙業者，常見逢年過節大家歡慶團圓，卻也有獨居長者跟弱勢家庭因無人陪伴慶祝過節而感慨，期許「自己可以做些什麼？」，於是一個月前在臉書社團「大員林生活圈」號召臉友一起來做蛋黃酥，預計製作1500顆，需要 16名志工，沒想到報名踴躍，昨日竟然來了30名，大家排隊搶做愛心的行動令人感動。

社團版主「葡萄爺爺」賴義乾指出，社團上個月發起「+1」愛心募捐，短短10天就為華山基金會員林天使站募得350份獨居老人中秋關懷禮，這次又有社友延續公益精神揪團送暖，顯示愛心的力量已經被感染，實現社團 「堅持做對的事，做溫暖的人」的宗旨。

義務指導的烘焙老師許家齊指出，最近原物料上漲，1500顆愛心蛋黃酥需用掉45公斤紅豆沙餡，30公斤高級進口麵粉，其他原料也是沒添加化學物的優質食材，每顆食材成本至少15元以上，顆顆都是真材實料，希望獨居長輩和弱勢兒童都能安心享用蛋黃酥，開心慶中秋。

年紀最小的愛心臉友「晴晴」幫忙撒上黑芝麻粒。（記者陳冠備攝）

愛心蛋黃酥發起人黃素梅（右）與義務指導的烘焙老師許家齊（左），讓這場公益順利成行。（記者陳冠備翻攝）

大員林生活圈臉友趁一起做公益，見到廬山真面目，話題不斷，出滿樂趣。（記者陳冠備翻攝）

大同國中護士林美秀（左）、黃淑苗（中）趁登革熱防治工作空檔，趕來參與公益。（記者陳冠備翻攝）

臉友有愛，製作1500顆月餅贈給弱勢家庭與獨老饗用。（記者陳冠備翻攝）