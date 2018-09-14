山竹來襲！一張圖看懂台灣水深、火熱2樣情

台灣15日花東地區需嚴防豪大雨，西半部則有局部焚風發生，可能出現36度以上高溫。（圖擷取自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

2018-09-14 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，明天（15日）台灣東半部、屏東地區受到颱風「山竹」外圍環流影響，須嚴防豪雨以上降雨及大浪，西半部則會發生局部焚風，可能出現36度以上地高溫。「觀氣象看天氣」臉書粉專則分享一張圖片指出，明將會是台灣東、西2側，水深、火熱2樣情！

氣象局在晚間8點30分持續發布豪、雨大特報，指出受到山竹颱風外圍環流影響，明（15日）天花蓮山區、台東山區有局部豪雨發生的機率，花蓮平地、台東平地及宜蘭地區、高屏山區、恆春半島亦有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意坍方及落石，住在低窪地區的民眾也請慎防淹水。

氣象局另也發布高溫資訊，指出受颱風外圍環流沉降影響，明天新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及金門縣為黃色燈號（36度以上），提醒民眾注意。

對此，「觀氣象看天氣」臉書粉專PO出一張圖指出，15日將會是台灣東、西2側，水深、火熱2樣情。水深：山竹颱風外圍環流迎風面，東部地區留意較大的雨勢；火熱：山竹颱風強烈偏東風過山沉降升溫（焚風），新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林，留意37度上下高溫。