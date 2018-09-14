綠川經驗延伸 中市府攜手興大打造「水岸大學城」

「綠川興城」文教水岸計畫的預定位置。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-14 22:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府整治中區綠川獲得好評，緊接著爭取前瞻計畫13億9000萬元，將進行綠川全流域的整治，並與綠川下游的中興大學攜手打造「綠川興城」計畫，拆除阻隔親水的左岸，結合水道、鐵道、綠園道，將河岸綠帶延伸至校園與社區，預計今年底工程發包，後年底完工，讓當地成為「文教水岸大學城」。

台中市長林佳龍今天（14日）與市府水利局長周廷彰等人陪同，與中興大學校長薛富盛，視察綠川全流域整治計畫中的中興大學段，市議員何敏誠、邱素貞等人也到場關心。

林佳龍表示，台中有多條河川，不僅是流域城市，也是多所大學聚集的大學城，若結合河川與大學打造水岸大學城，將在台灣樹立全新典範。位於南區的中興大學鄰近火車站，綠川全流域整治將結合河道、鐵道、綠園道等，以河川為動線的綠色人本步道，不僅讓中興大學師生受益，更可提升周邊居住品質，帶動商業熱絡。

他強調，中興大學是中部的頂尖大學，市府團隊也將與中興大學的水利專家共同探討「綠川興城」計劃，並與社區居民展開一系列的說明會，讓市民更了解此計劃的推動狀況。

興大校長薛富盛說，林佳龍於立委任內，就積極推動康河整治，中興大學除了後院的康河，還加入前院及側邊的綠川，明年正好是興大百年校慶，他將驕傲地對師生說「中興大學就是全台最美的校園！」，他希望學校與地方、社區有緊密連結，市府團隊從4、5個月前就積極與校內水利專家探討，共同投入「綠川興城」專案，相信此計劃不僅讓全校師生受益，也將提供附近居民更好的生活樣態。

水利局長周廷彰表示，綠川中興大學段將結合興大圍牆改造政策，利用解構再建構的設計理念，將原本阻隔親水的綠川左岸拆除，結合園道綠色運具概念，以緩坡的方式，將河岸綠帶延伸至校園，並利用自行車道將周邊的水道、鐵道、園道「3way一體」全面串連，預計今年底可完成工程發包，全案預計於2020年（民國109年）底完工。