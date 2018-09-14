關懷失智問題 南投共照擴增3中心21據點

2018-09-14 17:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山秀傳醫院今日在縣府文化局舉辦「失智症研討會－營造失智關懷文化」，吸引來自全縣約200位長照專業人員出席，縣長林明溱、衛生局長黃昭郎等人，除給予支持與肯定以外，也強調，今年度「南投縣失智共同照護中心」已由原先1處、4據點擴增至3處、21個據點，期盼藉此減輕家庭主要照顧者的負擔，讓失智、失能老人獲更好的照顧。

該研討會內容包括失智症醫學發展史、失智患者精神症狀的處理、社區照護資源介紹、如何發展以在地為考量的失智照護模式、從文化差異談失智症的非藥物治療等主題，且會場旁還特別設置健康環、賓果等「身心機能活化運動」區，縣長林明溱、竹山秀傳醫院院長謝輝龍等人也都下場體驗，讓民眾了解除了藥物治療以外，適當刺激身心機能的運動，也有助於預防及延緩失智症發生。

林明溱指出，南投縣老人有8萬5千多人，失智症患者有6千多人，但因失智症初期，老人家的健忘是正常老化現象?還是疾病造成的?常令人難以清楚分辨，或許潛藏更多失智患者的黑數，更凸顯提升專業人員長期照護能力的重要性。

尤其，南投縣人口老化排名全國第3，加上幅員遼闊，縣府衛生局在獲中央支持下，今年度也依地理位置、交通便利性、人口數等各方面考量，繼竹山秀傳醫院後，也在草屯療養院及埔里基督教醫院各設1處共照中心，社區服務據點也從原先4處擴增至21處，且集結中西醫、護理、藥學、職能、心理等不同領域的專業人員，提供長輩們快樂又有尊嚴的照護環境，以達在地老化的目標。