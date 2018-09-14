老舊車主批修法強制淘汰 抬棺木假人抗議

大車吊掛抗議布條。（記者楊綿傑攝）

2018-09-14 16:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕移動污染源是空污主要來源之一，環保署修正空污法，規範老舊車輛檢驗及汰換，但此舉引發老舊車主不滿，今開著各種各樣的大車聚集凱道至中山南路，以懸掛布條及鳴笛方式抗議，甚至還抬出棺木假人，抗議政府不顧他們生計。

參與抗爭的車主表示，環保署對外說沒有要淘汰，但是空污法的條文裡就是要強制管制、嚴查老舊車輛，他說大家對強制淘汰都很不滿，等於政府不給他們生存機會。

自救會成員車輛都掛起高好幾層樓高的大布條，「全家吃飯的飯碗要打破」、「政府強制報廢車輛」等，還祭出棺木、招魂幡及假人，並且不時一起鳴笛抗議，範圍從凱達格蘭大道延伸到中山南忠孝東路口，周邊的交通大受影響。

老車自救會強調，他們每分每秒也都在呼吸，更渴望乾淨空氣，所以他們歡迎修法，但是現在修的根本就是強制淘汰，且標準加嚴只要驗不過就等著接罰單，更令人懷疑是否有圖利車商的問題，他們要求行政院長賴清德出來面對。

老車自救會也提出包括政府應幫忙買車換車；無息貸款無期限；每月收入扣除成本，盈餘1/3繳車貸，無盈餘則順延；舊車應依市價與司機協議抵入貸款，並禁止舊車輸出他國；若經濟下滑或其他因素導致司機不能營運，政府收回全抵車貸等訴求。

大車聚集中山南路上。（記者楊綿傑攝）