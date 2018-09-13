柯P輔選議員掛違規競選廣告 建管處：依法拆除

柯文哲近期也極力輔選「台北監督連線」議員參選人，其中的親民黨籍議員參選人洪士奇更是首位與柯合體掛看板的選將。但依法競選廣告須等到9月24日才可合法懸掛，近期民眾舉報洪於忠孝東路及松山路口的看板違規。（記者鍾泓良攝）

2018-09-13 20:01

〔記者鍾泓良／台北報導〕年底大選剩不到3個月，許多大街小巷已掛滿參選人競選廣告，而台北市長柯文哲近期也極力輔選「台北監督連線」議員參選人，其中的親民黨籍議員參選人洪士奇更是首位與柯合體掛看板的選將。但依法競選廣告須等到9月24日才可合法懸掛，近期民眾舉報洪於忠孝東路及松山路口的看板違規，建管處經查確認不符規定，將會依法查處，強調即使是市長輔選對象，也會照拆無誤。

洪士奇受訪表示，自己負責的廣告都會要求不要違反法規，若違反規定將直接拉下來。

依據「台北市競選廣告物管理自治條例」，選舉投票日前2個月，也就是今年9月24日才可合法懸掛；而其中規範只要有露出「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「標語或標記」任3點以上（不含3點），就認定為競選廣告，又稱「三點不露原則」；其餘則屬個人形象廣告。

記者實際到忠孝東路及松山路口查看，該區共有3個議員刊登廣告，但國民議員王鴻薇、戴錫欽均只滿足圖像、姓名及標語，僅有露出3點，未滿足競選廣告條件，屬於合法個人形象廣告；但洪士奇則是同時有圖像、姓名、標語跟競選項目，露出4點，因此屬於競選廣告。

建管處表示，今年過年至今已拆除170件違規廣告，都會先發函要求廣告所有權人自行拆除，若未拆除則會派出拆除廠商卸除廣告，並向廣告所有人收取拆除費；也提醒參選人只能在9月24日後才可刊登競選廣告。