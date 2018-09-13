跟著古蹟趣旅行 卡通明星帶親子跑跳民俗公園

2018-09-13 09:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2018全國古蹟日活動，新竹縣將首度創新結合卡通明星與定向越野，讓古蹟變有趣！22日上午9點30分到11點30分在竹北民俗公園的「跟著古蹟趣旅行」活動，將由海波兒童劇團帶來可愛的「大耳查布」和小朋友說故事，與「乖乖」一起合照打卡上傳FB，還送限量200份的乖乖一包。

縣府文化局長張宜真表示，竹北民俗公園內共有6處文化資產，分別是縣定古蹟竹北問禮堂、六張犁林家祠；歷史建築六張犁大夫第、六張犁問禮堂、六張犁忠孝堂（東平里13號），以及六張犁忠孝堂（東平里18號），活動期間導覽志工將現場解說6處古蹟歷建的人文歷史故事。

22日上午10點30分至11點，海波兒童劇團將帶來可愛的「大耳查布」，跟小朋友們述說關於古蹟爺爺看醫生的故事，壓軸則是老少咸宜的「乖乖」，一起合照打卡上傳FB，就送限量200份甜甜回憶的牛奶糖口味乖乖一包。

文化局表示，新竹縣有26處古蹟，38處歷史建築，竹北六家前身為六張犁，歷史發展超過兩百年，雖歷經都市計畫，新興的高樓林立，卻也保存了過去在農業時代不可或缺的古蹟與歷史建築、珍貴水圳系統，及文化保存區，其多層次的水圳及城市文化地景，具有文化資產保存的重要意義。

縣長邱鏡淳邀請大手牽小手一起來參加，希望透過趣味的活動方式，讓更多親子、學齡兒童，認識竹北城市的歷史與文化。