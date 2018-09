轉強颱直撲中國兩廣！「山竹」最新全球預測路徑曝光

2018-09-11 18:54

〔即時新聞/綜合報導〕今年第22號颱風山竹(MANGKHUT)強度已增為強颱,中央氣象局預測在12小時內保持時速23公里向西移動;美國佛州大學(FSU)研究生對此統整全球預報系統對於山竹的路徑模擬圖,目前密集的預測路徑均穿越巴士海峽直撲中國,不會直接登陸台灣,但台灣仍會受到其暴風圈影響。

佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖,可看出各國官方研判山竹移動方向結果,均穿越台灣與菲律賓呂宋島之間的巴士海峽,往中國兩廣地區前進,暫時沒有登陸台灣的可能;美軍聯合颱風警報中心對山竹持續發布紅色警示,推估24小時內強度還會持續增強,台灣大部分地區也可能被8級風暴風圈籠罩。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(11)日在推特中指出,山竹颱風目前正侵襲美國關島,摧殘當地電力系統,它在向西移動的過程中颱風結構逐漸完整,颱風眼也更為清晰,預計它在本週末通過巴士海峽前均會繼續增加強度。

中央氣象局指出,山竹颱風中心絕對位置在東經139.7度,北緯14度,將以時速29公里轉23公里向西移動,目前瞬間最大風力秒速為65公尺,等同於超過17級陣風的超級強度,10級陣風暴風半徑約100公里、7級風暴風半徑約250公里。

傑森.尼科爾斯推特全文

Typhoon #Mangkhut getting a better defined eye as it tracks westward. Typhoon will strengthen as it makes a run for the Luzon Strait this weekend. pic.twitter.com/PGTcY2KiC0