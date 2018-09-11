轉強颱直撲中國兩廣！「山竹」最新全球預測路徑曝光

山竹颱風強度轉強颱，颱風眼逐漸清晰。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-11 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風山竹（MANGKHUT）強度已增為強颱，中央氣象局預測在12小時內保持時速23公里向西移動；美國佛州大學（FSU）研究生對此統整全球預報系統對於山竹的路徑模擬圖，目前密集的預測路徑均穿越巴士海峽直撲中國，不會直接登陸台灣，但台灣仍會受到其暴風圈影響。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出各國官方研判山竹移動方向結果，均穿越台灣與菲律賓呂宋島之間的巴士海峽，往中國兩廣地區前進，暫時沒有登陸台灣的可能；美軍聯合颱風警報中心對山竹持續發布紅色警示，推估24小時內強度還會持續增強，台灣大部分地區也可能被8級風暴風圈籠罩。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（11）日在推特中指出，山竹颱風目前正侵襲美國關島，摧殘當地電力系統，它在向西移動的過程中颱風結構逐漸完整，颱風眼也更為清晰，預計它在本週末通過巴士海峽前均會繼續增加強度。

中央氣象局指出，山竹颱風中心絕對位置在東經139.7度，北緯14度，將以時速29公里轉23公里向西移動，目前瞬間最大風力秒速為65公尺，等同於超過17級陣風的超級強度，10級陣風暴風半徑約100公里、7級風暴風半徑約250公里。

傑森．尼科爾斯推特全文

Typhoon #Mangkhut getting a better defined eye as it tracks westward. Typhoon will strengthen as it makes a run for the Luzon Strait this weekend. pic.twitter.com/PGTcY2KiC0 — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月10日

相關影音

????Impressionnante vidéo prise à #Guam d’une ligne électrique qui explose pendant le passage du typhon #Mangkhut / Spectacular video recorded in Guam of a power line exploding during #typhoonMangkhut.

Vidéo: Pacific Daily News#StormHour #typhoon #severeweather #weather pic.twitter.com/uadm4YsRra — Charles Baudry （@CharlesBaudry） 2018年9月10日

佛州大學氣象研究生柯丸統整出全球預報路徑模擬圖，全球預報山竹移動方向將直撲中國兩廣地區。（圖擷取自tropicaltidbits）