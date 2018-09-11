降自殺率有一套 屏東全國進步最多

屏東縣政府衛生局今天舉辦宣導活動，宣告心理健康系列活動正式開跑。（記者邱芷柔攝）

2018-09-11 20:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府衛生局今天公佈，屏東2016年自殺死亡率達16.8（每10萬人口）高居全國第3，去年自殺死亡率成功降至13.5，降幅達19.6%，是全國進步最多的縣市；衛生局表示，屏東是農業大縣，服用農藥自殺比例高於全國其他縣市，因此特別針對農藥販售業者辦理教育訓練，防堵服農藥自殺率。

屏縣衛生局表示，依統計分析，縣內最常見的自殺方式包括服用農藥、安眠藥及以利器自傷，其中服用農藥比例相當高，因此衛生局特別針對全縣農藥販售業者辦理教育訓練、宣導活動，並親訪販售業者進行個別衛教，提高販售業者的敏感度。

衛生局說，從販售業者著手防堵自殺率逐漸看見成效，屏東縣2016年自殺通報人次與死亡人數分別為997、195，去年自殺通報人次與死亡人數分別為1035、153人。

為了響應世界衛生組織訂定的世界防治自殺日、世界心理健康日，屏東縣政府衛生局今天舉辦宣導活動，宣告心理健康系列活動正式開跑，會中邀請縣府各局處、醫療院所、精神復健機構、護理機構、醫事團體及社會福利等單位，共同簽署自殺防治策略聯盟。

來自林邊的58歲吳女士特別現身分享，她說，她原本在林邊經營麵攤，88風災時家當全數被淹沒，生活陷入困境，龐大的生活壓力讓她喘不過氣，還記得當時她留下只寫著「對不起」3個字的遺書，一把抓起30多顆安眠藥就往肚子裡吞，醒來後她才知道自己生病了。

吳女士說，經過吞安眠藥事件，醫院與衛生局聯繫通報後，開始有社工找上她，協助她就醫，原本她非常排斥，但院方人員帶著她照顧其他病人，她突然發現「原來我還有能力可以照顧別人」，她現在不僅考取了就服員證照，還是院內社區復健中心園藝組組長，至今7年半來她特別感謝一路支持陪伴她的所有人。

縣府衛生局也表示，每年9月至10月間衛生局都會舉辦系列心裡健康講座，包括孕婦產後心情調適、新住民日久他鄉身心調適、高齡者心裡健康促進等相關議題，提升民眾因應壓力的能力，鼓勵人人珍愛生命，縣府跨局處團隊也持續定期召開「自殺防治工作聯繫會議」研擬相關防治策略，讓自殺死亡率再下降。

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