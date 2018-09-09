投縣推深度小旅行 向科技新貴招手

南投觀光產業聯盟爭取竹科員工到南投旅遊，首批踩線團前往埔里體驗採筍樂。（記者佟振國攝）

2018-09-09 14:24

〔記者佟振國／南投報導〕為搶救國旅市場，南投縣觀光產業主動出擊，設計規劃「埔里-清境」、「日月潭-信義」、「竹山-鹿谷」等3大深度小旅行路線，並正式邀請新竹科學園區同業公會職工福利聯合委員會代表前來踩線，親身體驗南投豐富的農特產品、多元族群文化與自然美景，盼能建立好口碑，爭取更多竹科員工來南投旅遊。

觀光是南投縣重要經濟命脈，但近2年面臨中客減少及國旅市場萎縮等衝擊，業者不能坐以待「幣」，南投縣觀光產業聯盟去年底即凝聚共識，計畫向竹科福委會推薦體驗行程，經過半年籌劃與整合，完成「草屯國姓埔里清境」、「日月潭水里信義」、「南投名間竹山鹿谷」等3條旅遊動線，適合安排2天1夜的小旅行。

觀光產業聯盟今年5月中旬前進竹科宣傳，本次週休假日也迎來首梯竹科福委會踩線團，率先體驗「草屯國姓埔里清境」小旅行，一行人前往埔里品嘗巧克力，以及到珠仔山有機茭白筍田，換上青蛙裝，親自下田採筍，親手做茭白筍DIY，中午品嘗社區傳統總鋪師料理，下午轉往牛耳樹屋，夜宿清境農場。

第2天凌晨觀賞國際級的合歡山美麗星空，一早完登最親民百岳石門山，回程則轉往國姓鄉泰雅渡假村體驗原鄉文化，百勝村咖啡莊園品嘗國姓優質咖啡，以及草屯鎮國立台灣工藝研究發展中心。

觀光產業聯盟理事長林志穎表示，另外2條小旅行路線將於9月底、10月初陸續舉辦踩線體驗，南投不僅歡迎竹科員工前來旅遊，未來也計畫再赴北部等其他科技園區宣傳，希望忙碌的科技人能到南投來趟小旅行，放鬆充電再出發。

大埔里地區觀光發展協會總幹事朱柏勳指出，目前協會與暨南大學也將農村深度旅遊列為USR大學社會責任計畫的一環，整合大埔里地區的農特產品、觀光遊憩資源及風土民情，讓遊客不再是走馬看花。