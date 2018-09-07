入秋首波鋒面 週六北部、東北部慎防強降雨

今年入秋首波鋒面及東方海面熱低壓即將於8日（週六）起影響北部、東北部，降雨機率高。（資料照）

2018-09-07 18:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕今年入秋首波鋒面及東方海面熱低壓即將於8日（週六）起影響北部、東北部，台灣附近水氣顯著增加，大氣環境極不穩定，將激發劇烈天氣，並伴隨大量降雨形成致災性天氣。經濟部水利署第十河川局全體動員，提前加強各項防汛整備工作。

十河局表示，目前除了提前加強防汛整備外，也呼籲新北市、基隆市、北海岸地區嚴防可能的強降雨，河邊較低窪地區要慎防淹水，避免再次受災；十河局並且求轄區施工中工程組成防汛搶險隊，8日由局長及副局長親赴現場全面檢查，針對有淹水風險地區積極整備，力求將災害損失降到最低，未來只要氣象局發布豪雨特報，「淡水河流域水情中心」將立即開設，與水庫、地方政府等單位，保持密切連繫協調。

十河局補充說明，由於這波鋒面北部海面及東北部首當其衝，因此已加強員山仔分洪整備工作；對於去年6月基隆市豪雨造成大武崙排水淹水，十河局已協助基隆市政府完成消防局旁瓶頸河道拓寬工程，近日將視基隆市政府需求預佈抽水機到大武崙工業區待命，搭配各項防洪工程，嚴防強風豪雨。

河川即時水位等防災資訊，可至水利署防災資訊服務網查詢。