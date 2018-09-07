企業上阿里山捐球鞋 校隊球員如獲至寶：比賽再穿

台北Baby嘟嘟房等企業今天捐贈嘉義縣阿里山國中小學生球鞋、衣物及弓箭組等。（記者林宜樟攝）

2018-09-07 20:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉位處偏鄉，學生們較缺乏資源，台北Baby嘟嘟房等企業今天到阿里山國中小捐贈籃球隊、射箭隊新鞋子及服裝，還送給全校師生文具用品，籃球隊成員說，平常有一般的運動鞋，這次收到高檔的籃球鞋，「比賽再穿，會好好珍惜」！

嘉義縣教師鄭綺瑳投入公益活動，組成奧斯卡主持企劃團隊，Baby嘟嘟房透過鄭綺瑳介紹，瞭解學生們的需要，舉辦「BABY嘟嘟房做每個孩子心中的天堂」計畫，到阿里山國中小舉辦宣贈儀式，也和小朋友一起進行互動遊戲，阿里山鄉長杜力泉、縣議員石信忠等都到場感謝企業對偏鄉的支持。

Baby嘟嘟房執行長趙辰斌說，許多偏鄉孩子沒有合腳的鞋子，Baby嘟嘟房和多家企業主討論後決定捐贈運動鞋及器材，讓學生在比賽拿到好成績，增加自信心，總捐贈經費約30萬元。

阿里山國中小校長官志隆說，學校弓箭隊大多使用練習箭，教練建議可買比賽弓箭，但因為比賽弓箭一組要6萬多元，經費不足，這次企業捐贈弓箭真的幫助很大；捐贈單位更在事前貼心地調查球員的鞋子大小型號，不但捐贈名牌高檔鞋，也符合孩子們的需求。