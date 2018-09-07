台旅客脫困嗆謝長廷人在哪？ 學者酸：末梢神經麻痺

日本近日遭燕子颱風侵襲，受災的關西機場更被迫關閉，導致許多旅客受困其中。（法新社）

2018-09-07 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場近日因燕子颱風侵襲被迫關閉，許多旅客受困其中，現場更傳出有台灣旅客是靠中國所派巴士車脫困的傳聞，雖然事後關西機場方面指出，能進入機場的交通工具都是機場所安排，但許多網友仍灌爆駐日代表謝長廷的臉書，台師大政研所教授范世平今天更發文酸謝長廷失去敏感性，「輸就輸在末梢神經麻痺」。據交通部觀光局指出，今日仍有約980名台灣團旅客滯留日本關西。

燕子颱風強襲日本造成關西機場關閉，對外橋梁更因此封閉，大批旅客受困機場，之後更傳出台灣旅客是靠中國所派巴士車脫困的傳聞，不過，謝長廷昨天對此批評說，所有人都是搭乘機場安排的交通工具離開，今天更痛批中國派車救援一說根本是吹牛，目的是為了搞統戰。

雖然事實釐清，但大批網友仍持續湧入謝的臉書留言批評，其中有自稱從現場脫困的網友指出，中國雖然確實沒派車到關西機場，卻有要求日本官方協助派車將中國人載到泉佐野市，並由中國安排的交通車轉送到大阪或新大阪轉車，相較於中國大使館在5日凌晨1點就到泉佐野市，民眾質疑「事發當天（9/4）您（謝長廷）本人在哪裡？」，並指謝在6日留言處理辦法要發MAIL，但機場幾乎沒有信號，質問謝「能了解對外求救無援的失落感與驚慌嗎？」

這名網友也強調，她希望不要再把時間花在政治口水，多想想人民的需要，台灣的人民才會更團結更有向心力，目前最重要的應該是「如何幫助目前還滯留在日本的台灣人安全到家」。這番留言也引發一些網友迴響，複製轉貼在謝長廷的臉書留言洗板。

范世平今天也針對此事發文，指謝長廷雖然沒說錯，中國的遊覽車確實不可能進入關西機場，但中國的遊覽車有在機場大橋外的「泉佐野駅」接人。范世平說，雖然韓國、美國、歐盟也沒派車接人，但他認為「兩岸的人都喜歡拿兩岸來比較，為什麼中國能，台灣不能？」並指「其實謝長廷只要派個兩輛遊覽車，至少有做就好了」、「這是一種感覺，一種『奇檬子』。顯示謝長廷的末梢神經麻痺了，也或許自大了，失去了敏感性。」

綜合媒體報導，交通部觀光局今天說，目前仍約有980名台灣團旅客滯留日本關西，另有1375人取消出團，台灣團共約有2355人受到影響。至於北海道方面，截至今日下午4點統計，已有包含41團台灣旅行團、共1261人滯留需延後返台；至於取消人數則增加到大約935人，總計有2196人受到影響。