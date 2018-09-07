攔路人要身分證！怪男狂挑釁、裝報警「我是副所長同學」

2018-09-07 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕做賊喊抓賊？新竹一名聲稱自己是海軍陸戰隊某分局局長的男子，隨機攔下路人，開口就要對方的身分證、駕照，對方不給竟出言挑釁，甚至揚言要報警。

「這是我在新竹SOGO火車站附近遇到的怪人！」受害者拍下影片PO到臉書社團「爆料公社」，提醒大家小心，當天原PO在新竹火車站對面的SOGO百貨外時，突然出現一名陌生的中年男子，「稱自己是海軍陸戰隊某警局分長，主動向我要身分證、駕照，不給他又說我態度差，挑釁我單挑，還疑似要攻擊我」。

行徑怪異的男子不滿原PO拒絕拿出身分證、駕照，竟假裝報警，向原PO說，「我說你身上藏違禁品，看誰贏啊！」在路邊大聲嚷嚷，並假裝打給警局，「警察局馬上過來，一男一女，很囂張」、「馬上派3台巡邏車過來押走」，電話中還說自己是XX分局副所長「的同學」，離譜行徑讓原PO超傻眼。

後來真的有警察騎機車過去，男子依舊拿出不知真假的某身分證明給警察看，不斷向警察說原PO的不是，最後警察跟原PO說沒事了，才總算讓這起鬧劇平安落幕。

網友看了也紛紛傻眼，「他應該...應該...應該很想當警察啦～」、「認識的都是警察，結果只能打110，應該又是一個空仔吧～」、「 副所長的同學...那算啥，你跟他說你是總統鄰居好了！」、「你要跟他說，你是海龍蛙兵警政署長，海軍陸戰隊指揮部旅部連戰情室廁所三級上將，官比他大他才會怕！搞不好還會對你行禮！」