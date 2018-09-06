高鐵中秋疏運期間再加開5班次 9/8開放訂票

2018-09-06 12:07
台灣高鐵中秋疏運期間再加開5班次，9月8日開放訂票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司為加強滿足旅客中秋節連續假期返鄉、旅遊需求，經檢視旅客訂位情況及運能調度情形後，今日宣布於9月21日、23日、24日，總共再加開5班次列車，並於9月8日凌晨0點起開放旅客訂票。
今年中秋節疏運期間，高鐵總計加開121班次列車，5天疏運期共有831班次列車提供旅運服務，高鐵公司統計，截至今日上午8點止，中秋疏運期間累計預訂對號座車票約23萬張，包含9月21日南下列車下午3點30分起至晚間10點，及9月22日中午12時以前；9月24日北上列車上午10點以後等尖峰時段，車次剩餘座位有限，尚未訂位旅客，可考慮預訂這次再加開班次。
這次高鐵再加開的5班次列車包含，9月21日下午3點50分、9點35分2列從南港發車南下列車；9月22日下午3點50分南港發車南下；9月24日上午10點45分、晚間9點15分左營發車北上列車，高鐵公司表示，5班次皆有3節車廂為自由座。
中秋節假期旅客眾多，台灣高鐵公司呼籲旅客預先訂位後提早完成取票，到站即可直接搭車；疏運期間高鐵於各車站會加派人力協助引導，並視車站旅客人潮，依照列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車，加強疏運旅客。