鼓勵長輩動起來 廖婉如訪中市西屯關懷據點

為了鼓勵長輩健康動起來，市長夫人廖婉如（右三）訪視西屯關懷據點。（記者許國楨翻攝）

2018-09-06 11:51

〔記者許國楨／台中報導〕為了關心長輩的健康及在據點活動情形，市長夫人廖婉如前天在西屯區長等人陪同下造訪社區照顧關懷據點，除與長輩們寒暄話家常，並與大家一起學習健康操，請長輩們一起動動手、動動腦、心不老，親和力十足，讓現場氣氛熱烈輕鬆，歡樂聲不絕於耳。

廖婉如當天由西屯區長何國裕、社會局長青福利科股長王俞人陪同，造訪西屯區惠來社區發展協會及弘道老人福利基金會辦理的社區照顧關懷據點，惠來社區理事長楊智仁、弘道老人福利基金會主任陳國慶也到場參與活動。

廖婉如表示，市府推出托老一條龍政策提供完整的照顧服務，長照2.0的照顧據點都有倍數成長，希望長輩們都能在大台中得到最完善的照顧，讓台中成為長輩樂活的幸福之都。

廖婉如同時說明，自去年起調整65歲以上老人健保免費政策，並非刪減老人福利，而是將現金福利轉化為實際的福利服務，包括長青學苑班級倍增、補助老人裝假牙、擴大老人共餐、老人送餐升級、敬老愛心卡、增加居家服務人力、以及擴大長照2.0服務等，提供長者更多元的學習及活動，讓長輩們更健康樂活。

另台中市為提高敬老愛心卡使用率，近期推出可多元運用於大眾運輸及衛生所折抵部分負擔及掛號費用，廖婉如表示，今年9月25日起全市約有1500輛計程車可折抵乘車費，並陸續加入基層診所及19家責任醫院服務等，大大提高敬老愛心卡的便利實用性，且不管花博卡或敬老愛心卡，現在到公所皆可立即申請當天取卡，讓長輩趴趴走身體更健康。