花博大使吳青峰台中取景 主題曲《請聽》MV將首播

花博大使吳青峰（中）演唱花博主題曲《請聽》。（記者張菁雅攝）

2018-09-05 11:38

〔記者張菁雅／台中報導〕歌手吳青峰擔任台中花博推廣大使，並為台中花博創作及獻唱主題曲《請聽》，《請聽》MV版日前到台中國家歌劇院及沙鹿九天黑森林取景，希望透過影像與音樂的完美結合，展現歌詞的深刻意境與台中花博的溫暖生命力，MV預定9月7日上午10時首播。

花博推廣大使吳青峰首度擔任音樂製作人，同時擔綱詞曲創作及演唱，以台中花博標語「聆聽花開的聲音」為靈感，創作專屬單曲《請聽》，歌詞中把人的一生比喻為花的一生，融入嬰兒的哭聲、戀人絮語、家庭熱鬧聲響，創作出富溫暖生命的歌曲，同時巧妙地融入台中花博核心理念與精神。動聽的旋律推出後，大批粉絲及網友分享，也讓11月開幕的花博廣受外界期待。

為拍攝《請聽》MV，日前吳青峰到台中展開24小時的「鐵人」拍攝行程，台中國家歌劇院及沙鹿秘境景點「九天黑森林」都成為取景的地點，讓大家隨著他的歌聲與腳步，欣賞台中獨特的城郊景色。

吳青峰在拍攝當天凌晨1點就搭車前往台中，接著開始梳化及密集的MV拍攝工作，因為之前沒機會造訪台中國家歌劇院，這次趁著拍攝工作，可以從內到外仔細地參觀一遍，讓他興奮地像是小學生郊遊踏青一樣。

由於MV特別於台中國家歌劇院前搭設「水上之床」，拍攝化身為音樂天使的吳青峰醒來畫面，特殊的場景吸引不少大清早做晨操的阿公阿嬤好奇圍觀。吳青峰趁著拍攝空檔，還跟著阿公阿嬤做起晨操，並宣傳台中花博展出資訊，成為十足的花博推廣大使。

《請聽》MV中，吳青峰在小男孩帶領下，展開一段在花卉間的奇幻時光之旅，而透過孩子的眼睛，彷彿每個人都看見了一座隱匿在城市中的森林，並藉由花、植物及音樂而彼此交流，象徵聆聽愛的各種聲音。《請聽》MV將於7日上午10時點於吳青峰官方YouTube頻道首播。