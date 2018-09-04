防堵非洲豬瘟侵台！從中國帶生肉返台 一律開罰1萬5

旅客違規攜帶中國的生絞肉回台。（防檢局提供）

2018-09-04 21:26

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情已擴散至9個疫情點5個省份。農委會防檢局今（4）日公布，家畜衛生試驗所抽驗24件8月旅客違法攜帶入境、來自中國的肉製品，目前7件結果均為陰性。

防檢局指出，為了防範非洲豬瘟疫情，提高嚇阻旅客違規攜帶豬肉產品入境，即日起對自中國入境旅客，違規攜帶生鮮或未煮熟肉類產品，將處以1萬5000元罰鍰。

防檢局說明，今年1月至8月，旅客違規攜帶動物產品入境共裁罰696件，其中有334件來自中國；8月份裁罰120件，其中62件來自中國，家畜衛生試驗所抽驗其中24件，目前結果已出爐的7件，包括火腿、香腸、生絞肉等肉製品，結果均為陰性，未驗出非洲豬瘟病毒。

中國近日發布4例非洲豬瘟案例，分別位於安徽省宣城市宣州區古泉鎮、五星鄉、金霸辦事處，及江蘇省無錫市宜興市的豬場。8月3日遼寧省瀋陽地區爆發首例非洲豬瘟後，陸續通報河南省鄭州市屠宰場、江蘇省連雲港市、浙江省溫州市與安徽省蕪湖市、宣城市古泉鎮、五星鄉、宣城市金壩辦事處及江蘇省無錫市宜興市地區等，已有9個疫情點5個省份，顯示疫情有持續擴散趨勢。

防檢局強調，非洲豬瘟病毒極易透過違規攜帶或私走豬肉產品跨國境傳播，防檢局會同海巡署及關務署持續於邊境嚴格把關，呼籲民眾切勿違規攜帶或走私肉類產品，也請業者避免至疫區國家牧場或屠宰場參訪，倘有赴疫區國家參訪旅遊，返國後亦須淋浴、更換衣鞋及澈底消毒，隔1週後再進入動物飼養場，共同維護國內畜牧產業安全。