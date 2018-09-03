登革熱疫情 台中爆第2波、新北土城見首例

防疫人員進行噴藥防治。（資料照）

2018-09-03 16:16

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布新增6例本土登革熱，包含台中市4例、新北市2例，其中，台中市群聚感染已從開心農場延伸至社區，進入第2波疫情，新北市則是除了新莊區以外，土城區出現首例個案，將進一步進行病毒定序，確認是否與新莊區群聚感染有關，預定明日下午有結果。

在新北市新增個案方面，為新莊區海山里50多歲女性、土城區明德里50多歲女性，均於8月30日發病。其中，新莊區個案發病前未有瓊林里活動史，但住家及活動地與新莊區第22例個案、豐年里60多歲女性住家相近，確診第二型登革熱，研判與瓊林里群聚感染有關，目前住院中。

至土城區個案也是感染第二型登革熱、未住院，發病前活動史均在土城區，而該區今年尚無登革熱確定病例，疾管署副署長羅一鈞表示，將進一步進行病毒基因定序，確認與新莊區瓊林里病毒有無相同，藉以判斷是否已出現跨區傳染的現象，預定結果明日下午出爐。

在台中市新增個案方面，為3女1男，分別為大里區2例（祥興里及東興里）、太平區（新光里）及北區（建德里）各1例，年齡介於20多歲至60多歲，其中，北區個案於8月3日發病，發病前曾多次至開心農場，痊癒後於8月30日自行至衛生所檢驗，為此次開心農場群聚最早發病個案，其餘個案則是陸續於8月23日至30日發病，發病前雖無開心農場活動史，但多有大里區活動史，研判是開心農場群聚感染已延伸到社區，均與群聚感染有關。

羅一鈞指出，台中市累計36例本土登革熱，第1波疫情共計34例，第2波疫情也已有2例，目前仍在控制中，將會持續觀察到9月中旬，希望第2波疫情新增病例不要超越第1波疫情。

疾管署已協助台中市政府推動孳清導師團訓練計畫，目前已培訓83名孳清種子師資，預計9月中旬前共可培訓300名，一同投入登革熱防治工作，指導社區人員正確噴藥與清除積水容器方式，快篩院所也由57家擴增至98家，登革熱病例通報時間已從原先5天縮減至3天，降低空窗期。

今年共計69例本土登革熱，個案居住地分別為台中市36例、新北市25例、高雄市3例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。

疾管署提醒，目前各地仍為高溫炎熱的天氣型態，且午後仍可能有降雨機會，呼籲民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除環境孳生源，避免病媒蚊生長。