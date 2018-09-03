「台灣龍珠」基隆嶼 最快九月底開放

基隆嶼封島3三年多，因為颱風造成碼頭有部分損壞，目前趕工施作，最快九月底完工開放。（記者俞肇福攝）

2018-09-03 15:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕因颱風強浪造成碼頭毀損而封島3年半的基隆嶼，碼頭設施經整修，即將完工，步道和公廁已修繕完工，基隆市長林右昌今天登島視察，他說，開放基隆嶼登島，最快9月底。

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因天災毀壞碼頭，封閉整修3年多，本來預估在今年7月底完工後開放登島觀光，市府5月中發動500多位志工登島淨灘，準備開放基隆嶼乾淨迎賓；市府新聞科長謝志煌登島空拍，從碼頭上空拍下來，po在臉書網站，有網友看到了認為某個角度與「鯊魚哥」很像，讓人嘖嘖稱奇。

交旅處表示，沿登頂步道登攻頂，除可360度俯看濱海環景外，步道兩側亦有豐富的原生種，於春夏季時，野百合盛開，垂直岩壁佈滿百合花盛景；秋季時，金花石蒜盛開，為基隆嶼最迷人的生態旅遊特色。

為維持基隆嶼登島觀光遊憩品質及環境資源保育，基隆市府未來將比照龜山島的營運模式，採使用者付費原則，以人頭計費，並將相關費率送議會同意後，向登島遊客收取基隆嶼資源保育及環境維護費用，預計今年9月底至明年暑假前，以試營運方式辦理。