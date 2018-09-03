衝吧兄弟！見少校孤軍求婚 猿迷秒變親友團助陣

在全場猿迷祝福下，少校求婚成功。（圖擷自爆廢公社）

2018-09-03 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕Lamigo全猿主場最受歡迎的主題趴之一「阿迷趴」，上週登場，吸引球迷以及軍人們進場看球，昨（2日）晚有位少校單槍匹馬出現在球場中，想要向女友求婚，有熱情猿迷看到後情義相挺，充當臨時親友團，在全場猿迷祝福下，少校求婚成功。

一名猿迷在臉書《爆廢公社》po文分享，昨晚和朋友一起在桃園球場看球時，看見一位軍人手上拿著一束花，不斷在場內來回踱步，神情看來相當緊張，上前關心後，發現這位軍人正打算要和女友求婚，猿迷們得知他沒有親朋好友陪同後，立刻相挺，對他說「衝吧兄弟！」不但組成臨時親友團來加油打氣，還幫忙用手機記錄整段過程。

影片中，可以看見少校單膝下跪，向女友真情告白，「先有國才有家，保護好國家才能保護好我們的家」，讓女友相當感動，最後這對伴侶在全場的祝福下，深情相吻，求婚成功，少校也站起來360度向全場敬禮，感謝在場的球迷。

球迷TONY接受《ETtoday》採訪時表示，他們一行共15人，與這名少校素未謀面，單純情義相挺替對方留下回憶，影片PO到臉書粉絲團「爆廢公社」後，不到一天就超過1.8萬人按讚，網友紛紛留言祝福，與大讚熱心猿迷。

男主角也現身留言，感謝網友們的祝福，他也澄清已和女友在8月5日訂婚，預定9月30日結婚，臨時起意準備花朵跟軍便服求婚，「絕對不是硬來，在此跟大家說明。」

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