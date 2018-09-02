慈濟志工至災區義診、關懷 祝福禮盼災民安心

慈濟基金會台南分會志工今日進行大規模義診、關懷，法師也送上祝福禮盼災民安心，順利平安完成災後復建工作。（慈濟基金會提供）（記者王涵平攝）

2018-09-02 15:04

［記者王涵平／台南報導］慈濟基金會台南分會志工今日進行大規模義診、關懷，法師也送上祝福禮盼災民安心，順利平安完成災後復建工作。

台南分會表示，兩天來動員志工將近3400名，家訪關懷涵蓋學甲、北門、將軍、新營、曾文、麻豆等地區，現任慈濟基金會公傳處主任林弘展忙於賑災關懷工作，自己學甲老家卻也是關懷對象之一。

林弘展表示，823當晚，屋內淹水達25公分，自己遠在花蓮精舍，心繫老家罹患失智症的87歲老父親，瞭解狀況後，有慈濟師兄姐涉水前去關懷、送熱食，後續協助清理家園，感恩家人與「慈濟家人」堅強後盾，自己也能安心投入嘉南地區救災關懷。

10位靜思精舍法師也帶領台南慈濟人，帶著祝福禮挨家挨戶安心家訪，其他地區則以拜經方式，為受災民眾與台灣祈福。

10名來自台中的志工今前往學甲鎮豐和里，協助行動不便的賴紹鴛鴦居家清理。87歲阿嬤與兩名就讀國中的孫子同在兩樓半透天厝，回憶淹水當天，屋外淹水深及成人大腿，屋內積水達小腿肚，膽戰心驚，拄著拐杖從1樓房間逃到2樓待了4天，直到上個月26號，積水才全部消退。

慈濟基金會表示，北部、桃竹苗、南投以及大台中等區志工與中區人醫會愛接力，自費自假包遊覽車，慈善、醫療、教育、人文等4大志業共同加入。從水患初期至今，除解決受災鄉親基本的民生需求，後續將針對房屋毀損與弱勢家庭，將評估助學、醫療、居家安置、環境清理、房屋修繕等中長期的後續關懷。台南地區連續兩日賑災行動，截至今日下午，111條安心家訪路線，關懷戶數近3600戶。