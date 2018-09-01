美濃瓜、小黃瓜爛一堆 高市府放寬災損認定標準

2018-09-01 16:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕823豪雨重創高雄，根據高市府農業局統計，此波豪大雨造成逾7000萬農業損失，代理市長許立明下午前往阿蓮區關心農民災損情形，除指示區公所放寬認定標準外，並特別呼籲農民在大雨過後放晴時應特別注意作物田間管理及病害防治，降低農作物的損失。

「太陽一出來，瓜果類作物的根就開始爛！」農民怨嘆指出，這波連日豪雨造成田間積水，原本準備開始採收的美濃瓜、小黃瓜等作物，因根部泡水泡太久，一遇到天氣放晴就開始爛根，連救都沒得救，只能整區田都剷掉重來。

水果類的作物也很慘，芭樂農指出，芭樂結果後套袋遇到下雨，水氣留在套袋，一遇到太陽，套袋就像蒸籠，直接把水果蒸爛掉，就算沒被太陽烤熟，含水量太高的芭樂採收後也不耐放，封箱送到市場後馬上爛掉，根本沒人要買。

許立明指出，這次豪雨造成高雄農畜產災損嚴重，市府已於上月底完成畜牧類現金救助核發動作、農產類也已向中央送出路竹及岡山區第一批次的救助資料，以期能儘速協助農民復耕復養。

許立明也指示各區公所，務必要從寬受理農民農業災害現金救助的申報，更提醒農作物有受到災損的農民，一定要在4日前，向各區公所申報；後續果樹類如有遲發性災情，市府也一定會向中央爭取救助，保障農民的權益。